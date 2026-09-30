El primer temporal del otoño deja más de 400 incidencias en toda Galicia

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Santiago de Compostela, 30 sep (EFE).- El primer temporal del otoño, con lluvia y fuertes rachas de viento, ha dejado 406 incidencias gestionadas por el 112 Galicia entre las 11:00 horas del martes y las 6:00 del miércoles, con A Coruña como la provincia más afectada.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) recibió 2.122 llamadas en ese período, ha informado el 112 Galicia.

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En la provincia de A Coruña se registraron 192 incidencias, a las que se sumaron 142 en Pontevedra, 52 en Lugo y 19 en Ourense.

Entre los municipios con mayor número de actuaciones destacaron Vigo (24) y A Coruña (16), mientras que A Estrada (Pontevedra) y Pontevedra registraron once incidencias cada uno y Bergondo (A Coruña) nueve.

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Boiro (A Coruña), Ferrol y Lalín (Pontevedra) sumaron ocho incidencias por municipio, y Abegondo (A Coruña), Foz (Lugo) y Redondela (Pontevedra), seis.

La mayor parte de las intervenciones (188) se debieron a dificultades en la circulación por árboles y ramas caídas en las carreteras.

También fueron relevantes las actuaciones por prevención de riesgos (59), los avisos por carteles, pancartas o señales de tráfico caídos (34), las incidencias por restos de accidentes u objetos en las vías (30) y los avisos por cables de luz o teléfono afectados (22).

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Durante el martes se mantuvo activa una alerta naranja costera que, inicialmente limitada al litoral oeste de A Coruña, se extendió después al suroeste de la provincia y a todo el litoral de Pontevedra, junto con una alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de A Coruña.

También estuvieron vigentes alertas amarillas por lluvia y viento en distintas zonas de Galicia.

Este miércoles todas las alertas por meteorología adversa están desactivadas y la comunidad se encuentra en situación de normalidad, ha recordado el 112.

El martes, las rachas de viento llegaron a rozar los 150 kilómetros por hora en A Gándara, en el municipio coruñés de Vimianzo. EFE

(foto)