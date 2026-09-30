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El Congreso examina hoy a la ministra Isabel Rodríguez tras los nuevos decretos y las protestas por la vivienda

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La oposición del PP y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas este miércoles en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes dos nuevos decretos en esta materia tras las protestas por la vivienda desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

El caso de Maricarmen --que finalmente volverá a su piso tras un acuerdo con la propiedad-- dio paso el sábado a gran manifestación que terminó en una acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. Ante la presión ciudadana y de la izquierda, el Gobierno ha aprobado este martes estos dos decretos, que incluyen, entre otras medidas, la ampliación hasta 2030 de la protección frente a desahucios, la regulación de alquileres de temporada y habitaciones y la prohibición de compra de vivienda por 'fondos buitre' hasta 2028. Se votarán este mismo viernes en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan.

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En la sesión de control al Gobierno del Pleno de este miércoles, diputados de Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio, según consta en el listado del orden del día recogido por Europa Press.

JUNTS PIDE "RECTIFICAR"

Una de las preguntas más duras es la de la portavoz de Vivienda de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, quien preguntará a Isabel Rodríguez si cree que "rectificar las políticas de vivienda, condicionadas por sus socios, permitiría revertir la situación y recuperar la confianza ciudadana perdida".

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Sin entrar a criticar su gestión, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, preguntará a la ministra de Vivienda cómo va a superar el Gobierno los obstáculos en el Parlamento para llegar a acuerdos en esa materia con otros grupos parlamentarios, habida cuenta de que la mayoría absoluta que forman PP, Vox y Junts ha tumbado en varias ocasiones propuestas legislativas del Gobierno en ese ámbito.

Además, el diputado del PP Eduardo Carazo también ha querido aprovechar la sesión plenaria para dirigirse a la titular de Vivienda y preguntarle su opinión "sobre los precios de la vivienda en España", los cuales han sufrido un encarecimiento constante y se han situado como uno de los principales problemas para la ciudadanía.

Por su parte, la portavoz de Vivienda de Esquerra en el Congreso, Etna Estrems Fayos, ha optado por dirigir una interpelación urgente a la ministra Rodríguez sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna.

El formato de la interpelación es más amplio que el de la pregunta oral, ya que consiste en un debate de aproximadamente media hora con la ministra, y da paso, en la siguiente sesión plenaria, a una moción similar a una proposición no de ley que será sometida a votación.

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EuropaPress

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