El chileno Alejandro Tabilo supera a Paul en la primera ronda del torneo de Tokio

Guardar

Tokio, 30 sep (EFE).- El tenista chileno Alejandro Tabilo (n.31 ATP) se impuso este miércoles al estadounidense Tommy Paul (n.16) en la primera ronda del torneo de Tokio, que arrancó este miércoles y en el que el español Carlos Alcaraz (n.3) defiende su título tras elevarse ganador en la edición de 2025.

Tabilo venció a Paul por 6-1 y 6-2 en una hora y 13 minutos sobre la pista del Ariake Colosseum, cubierta en medio de una racha de más de un mes de lluvias continuas en la capital nipona, dominando a un, a priori, duro desafío sobre el estadounidense y resarciéndose de su prematura eliminación en el ATP 250 de Chengdú.

PUBLICIDAD

Se trata de la primera victoria del chileno sobre Paul, ante quien cayó derrotado en sus dos enfrentamientos previos disputados en 2024. Con el paso a los octavos de final asegurado, Tabilo se enfrentará al ganador del encuentro entre el canadiense Denis Shapovalov (n.46) y el japonés Sho Shimabukuro (n.108). EFE