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Dos terremotos de magnitudes 3,1 y 3,0 se registran de madrugada en Beniel (Murcia)

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Murcia, 30 sep (EFE).- Dos terremotos de magnitudes 3,1 y 3,0 se han registrado esta madrugada en el sureste de Beniel (Murcia), ambos con una intensidad máxima de III-IV, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primero se produjo a las 02:04 horas, a tres kilómetros de profundidad, mientras que el segundo tuvo lugar a las 06:31 horas y alcanzó los seis kilómetros de profundidad.

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Los dos movimientos sísmicos se localizaron en las proximidades de Beniel, con epicentros situados a pocos kilómetros de distancia entre sí.

El primero, de magnitud 3,1 mbLg, tuvo su epicentro en las coordenadas 37,9684 de latitud y -0,9669 de longitud. El segundo, de magnitud 3,0 mbLg, se localizó en 37,9599 de latitud y -0,9738 de longitud. El IGN señala una intensidad máxima de III-IV para ambos seísmos. EFE

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