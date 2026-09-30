Albares acusa al PP de sabotear el Tratado de Amistad con Francia y debilitar a Eurpoa

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Madrid, 30 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este miércoles al PP de "sabotear" el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y ha criticado la política exterior de los populares basada en "entorpecer" relaciones con el país vecino y "debilitar" a Europa.

Albares critica así en un hilo en la red social X que la mayoría absoluta del PP en el Senado haya rechazado este "histórico" tratado "en contra del beneficio de los españoles", afirma.

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En su opinión, los populares "no tienen sentido de Estado, ni sentido de la amistad y la cooperación europea".

"Su propuesta de política exterior es entorpecer las relaciones con un país vecino, amigo y socio europeo y debilitar a Europa", denuncia el ministro, que asegura que el Gobierno sigue trabajando para que el tratado se apruebe "en beneficio de nuestros ciudadanos, de la relación económica y de la construcción europea".

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El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada y lo hace justo cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, está de visita oficial en España.

Por su parte, Macron se ha mostrado convencido de que se llegará al tratado. "Lo alcanzaremos", ha asegurado en el discurso que ha pronunciado en el Palacio Real al inicio de la cena de gala ofrecida por los reyes este martes, pocas horas después del rechazo del Senado. EFE

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