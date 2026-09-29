PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de Vivienda en dos reales decretos

21/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación del acto 'IA360: plan para un despliegue responsable de la IA', en La Moncloa, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El plan está orientado a potenciar la innovación empresarial a través del desarrollo experimental y la aplicación de la inteligencia artificial en el tejido industrial y en sectores estratégicos o de especial relevancia. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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PSOE y Sumar, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, han alcanzado un acuerdo para aprobar una serie de medidas en materia de Vivienda --que incluye dos reales decretos distintos-- en el Consejo de Ministros que se celebra este martes en La Moncloa.

La reunión del Consejo ha comenzado pasadas las 10.30 de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.

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"Los partidos del Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos", señalan desde Moncloa y precisan además que el pacto contiene dos reales decretos que se aprueban y convalidan por separado, en lugar de uno solo.

Los últimos escollos pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinos, que promueve la acampada de protesta en La Puerta del Sol de Madrid.

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A la reunión del Consejo han entrado todos los integrantes del Ejecutivo, por lo que no ha habido plantón de ministros de Sumar, como ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre.

El socio minoritario consideraba entonces que las medidas incluidas eran poco ambiciosas y consiguió ampliarlas a base de presión. Sin embargo, el decreto decayó un mes después al no lograr los apoyos para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

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Ahora los socialistas quieren evitar esa situación y buscan un acuerdo de mínimos que consiga apoyos de todos sus socios de investidura, también de los más escorados a la derecha como PNV y Junts.

PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS Y AYUDAS A PROPIETARIOS

A falta de conocer la redacción final del texto, parece que el acuerdo incluye la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta el año 2028, endurece las condiciones para el alquiler temporal y concede bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos, según el borrador al que tuvo acceso Europa Press en la víspera.

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También estaba incluido amparar las solicitudes de prórroga del contrato de alquiler que se formularon con el decreto auspiciado por Sumar para prorrogar los alquileres durante dos años y que fue derogado por el Congreso. Sin embargo Sumar exigía a última hora ir más allá para que el inquilino pueda prorrogar automáticamente su contrato de alquiler.

SUMAR ESPERA MÁS MEDIDAS

Este mismo martes el diputado de Compromís y portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha manifestado que desconoce los pormenores del acuerdo dentro del Gobierno, pero ha desgranado que ahora se abre el periodo para negociar con los grupos la convalidación de estas medidas.

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Tras recalcar la importancia de que los grupos de izquierda alternativas se unieran para presionar al Gobierno a aprobar medidas, se ha mostrado convencido de que habrá más iniciativas que las incluidas en el borrador que se elaboró el lunes y que tienen que ser "útiles" para resolver el problema de la vivienda.