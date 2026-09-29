Paralizado el desahucio de Esmeralda y su hija de 11 años en Zaragoza

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Zaragoza, 29 sep (EFE).- El desahucio de Esmeralda y su hija de 11 años ha sido paralizado incluso antes de que se presentara en la vivienda, en la calle Orense del barrio zaragozano de Torrero, la comisión judicial, por lo que la mujer y la niña podrán quedarse de momento en la casa hasta que se encuentre una alternativa habitacional.

El lanzamiento estaba previsto para las 10:00 horas por impago del alquiler de la vivienda, propiedad de un particular, pero poco después la Policía Nacional ha comunicado el aplazamiento del desahucio, según ha explicado a EFE Concha Cano, activista que acompaña a la afectada y que ha precisado que aún se desconocen las condiciones del acuerdo.

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Entre este miércoles y el jueves se comunicarán al abogado de Esmeralda las condiciones del aplazamiento pero, entretanto, el caso podría entrar ya en los supuestos que contemplarían los dos reales decretos con las medidas en materia de vivienda que el Consejo de Ministros aprobará este martes tras el acuerdo al que han llegado el PSOE y Sumar.

La paralización del desahucio ha llegado cuando más de medio centenar de personas protestaban a las puertas de la casa de Esmeralda con gritos de "Ni casas sin gente, ni gente sin casas".

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Cano ha precisado que el objetivo era aplazar el lanzamiento hasta que el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza propongan una alternativa habitacional, ya con la tranquilidad de que Esmeralda no está en la calle, pero esa solución Cano no cree que ninguna de las administraciones "la tengan en mente".

Esmeralda, enferma y víctima de violencia de género, cobra unos 500 euros al mes, pero no se le considera persona vulnerable porque la valoración para obtener esta denominación la obtuvo cuando cobraba 1.200 euros y vivía con otra de sus hijas y sus dos nietos.

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Al conocerse la paralización del desahucio, Esmeralda, visiblemente emocionada tras sufrir una crisis de ansiedad, ha salido al portal a dar las gracias a los ciudadanos que han acudido a apoyarla este martes. EFE

(Foto) (Vídeo)