Las lluvias llevan el rio Anoia hasta el umbral de peligro en Sant Sadurní d'Anoia

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Barcelona, 29 sep (EFE).- Las intensas lluvias están provocando la crecida de los ríos en la provincia de Barcelona, entre ellos el Anoia, que ha alcanzado el umbral de peligro a la altura de Sant Sadurní d'Anoia.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), que ha informado en un mensaje en la red social X de la situación del río Anoia, ha pedido "mucha precaución".

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Además, la ACA ha avisado de que, ante las lluvias acumuladas, a las 11.00 horas se ha aumentado el caudal de salida del pantano de Foix, que se encuentra ahora al 58 % de su capacidad, hasta los 0,6 metros cúbicos por segundo.

Esta medida se toma para disponer de más espacio y poder asumir nuevas aportaciones de agua.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido precaución a los ciudadanos, especialmente de Castellet i la Gornal y de Cubelles, y les ha instado a evitar zonas inundables y accesos al cauce del río Foix.

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Hacia las 10.00 horas, Protección Civil ha enviado un Es-Alert a los teléfono móviles de los residentes en las comarcas de Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat para avisar del riesgo potencial de inundaciones por las lluvias intensas.

En este mensaje, la Generalitat pide a la ciudadanía de estas tres comarcas no salir al exterior, no ir a buscar el coche ni bajar a subterráneos. EFE

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