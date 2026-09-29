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Infantino viaja a Azerbaiyán en medio de polémica por retorno de Rusia a la competición

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Bakú, 29 sep (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue recibido este martes en Azerbaiyán por el presidente del país caucásico, Ilham Aliyev, en medio de la polémica por la participación de Rusia en el próximo Mundial sub-15.

Precisamente, Aliyev e Infantino abordaron la organización de ese torneo, al tiempo que la celebración en Azerbaiyán y Uzbekistán del Mundial sub-20 el próximo año.

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El mandatario agradeció al jefe de la FIFA su apoyo al desarrollo del fútbol en el país bañado por el mar Caspio -el Sabah azerbaiyano participa en la Liga de Campeones- y le garantizó que Bakú está preparado para acoger el torneo del 22 al 30 de octubre con la participación de más de 3.000 futbolistas.

Por su parte, Infantino obsequió a Aliyev con varios regalos, incluyendo un balón y una camiseta de la FIFA con su nombre y el número 26.

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En principio, la selección juvenil rusa tiene previsto acudir a dicho Mundial en lo que sería la primera participación de un equipo ruso en un torneo internacional desde la exclusión de sus selecciones y clubes en febrero de 2022 debido a la guerra en Ucrania.

Los rusos, cuyo regreso a las competiciones es apoyado por Infantino, han sido integrados en un grupo junto a Turquía, Afganistán, Sudán, Sierra Leona y Yibuti.

Por ese motivo, Kiev ha presentado una queja y llamado al boicot de la competición que se disputa en un país, Azerbaiyán, que ha criticado abiertamente la campaña militar rusa en Ucrania. EFE

(foto)

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