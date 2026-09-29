Illa se reúne con el 'premier' de Groenlandia para abordar la "necesidad" de fortalecer la UE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este martes con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en el Palau de la Generalitat, en un encuentro en el que ambos dirigentes han abordado la situación geopolítica mundial y la "necesidad" de fortalecer la Unión Europea.
También han tratado el reciente acuerdo entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, que permite al país norteamericano ampliar su presencia militar en Groenlandia y el Ártico, ha informado Illa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
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"Ante los retos comunes: mayor diálogo, mayor cooperación entre aliados y mayor defensa del derecho internacional", ha dicho Illa.
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