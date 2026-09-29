Illa se reúne con el 'premier' de Groenlandia para abordar la "necesidad" de fortalecer la UE

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este martes con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en el Palau de la Generalitat, en un encuentro en el que ambos dirigentes han abordado la situación geopolítica mundial y la "necesidad" de fortalecer la Unión Europea.

También han tratado el reciente acuerdo entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, que permite al país norteamericano ampliar su presencia militar en Groenlandia y el Ártico, ha informado Illa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

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"Ante los retos comunes: mayor diálogo, mayor cooperación entre aliados y mayor defensa del derecho internacional", ha dicho Illa.