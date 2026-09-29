Herido por arma blanca un menor de edad en un centro escolar de Pamplona

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Pamplona, 29 sep (EFE).- Un menor de edad ha resultado herido por arma blanca este martes en un centro escolar de la Txantrea (Pamplona), el Centro Integrado María Ana Sanz, por otra persona de 20 años que ya ha sido detenida por la Policía Municipal de Pamplona.

Ese cuerpo policial ha indicado a EFE que el suceso ha tenido lugar a las 8:15 horas en el centro escolar.

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La víctima ha sido trasladada al hospital en ambulancia, aunque desde la Policía Municipal de Pamplona señalan que sus heridas no son graves.

El presunto agresor de 20 años ha sido detenido en las cercanías del centro escolar. EFE