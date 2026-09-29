Foyth se reincorpora al grupo y Comesaña continúa al margen

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Vila-real (Castellón), 29 sep (EFE).- El defensa argentino Juan Foyth se ha reincorporado al trabajo con el grupo en los entrenamientos del Villarreal durante el parón de selecciones, mientras que el centrocampista Santi Comesaña continúa al margen por la lesión que sufre en el tobillo izquierdo.

Foyth, que había sido convocado por Argentina para este periodo internacional, no acudió finalmente a la concentración al no estar completamente recuperado de sus problemas musculares. El jugador decidió permanecer en Villarreal para continuar con su recuperación.

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El defensa ya se ejercita desde este lunes junto al resto de sus compañeros, por lo que, si mantiene su evolución, podría estar disponible para el regreso de la competición liguera, con la visita del Villarreal al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Foyth, campeón del mundo con la Albiceleste en Catar 2022, llevaba cerca de un mes de baja y su incorporación al trabajo colectivo supone un paso adelante en su recuperación.

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Por su parte, Comesaña sigue sin entrenarse con el grupo como consecuencia de la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió el pasado 17 de septiembre.

El centrocampista se encuentra todavía en periodo de recuperación y su disponibilidad para el regreso de la competición no está asegurada. Su evolución durante los próximos días determinará cuándo podrá reincorporarse al trabajo colectivo. EFE

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