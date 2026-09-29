Extinguido un incendio que quemó 4 hectáreas del Parque Natural de O Xurés, en Ourense

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Santiago de Compostela, 29 sep (EFE).- Un incendio forestal declarado en el municipio de Muíños (Ourense) ha quedado extinguido tras quemar cuatro hectáreas de monte raso dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés.

La Consellería do Medio Rural ha informado este martes de que el fuego, declarado a las 21:10 horas del lunes en la parroquia de Requiás, fue dado por extinguido a las 4:47 horas de esta pasada madrugada.

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Para la extinción del incendio se movilizaron dos agentes, cuatro brigadas y cuatro motobombas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendio forestal, así como otro teléfono (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha. EFE

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