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El PSC propone en el Parlament al exministro Francisco Caamaño para ser miembro del TC

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El PSC ha propuesto al exministro de Justicia y profesor de Derecho Constitucional, el gallego Francisco Caamaño, para ser miembro del Tribunal Constitucional (TC) como miembro de designación autonómica.

El plazo para poder presentar candidatos en la Cámara catalana termina el 16 de noviembre y, de momento, el nombre de Caamaño es el único que se ha puesto sobre la mesa, según han explicado fuentes parlamentarias.

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Una vez termine dicho plazo, y si no hay prórrogas, los nombres que se hayan propuesto se deberán llevar a votación en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament: si se aprueban, se podrán presentar formalmente los nombres al Senado.

Las Cortes eligen a 8 de los 12 miembros que componen el TC, los restantes los propone el Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2): el Congreso escoge a 4 magistrados y el Senado los otros 4, pero estos últimos son propuestos por los parlamentos autonómicos (pueden presentar hasta 2 candidatos).

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Una vez recibidas las propuestas autonómicas, la comisión de nombramientos del Senado examina a los candidatos y el pleno los vota, requiriendo una mayoría de tres quintos.

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