El Gobierno pide un pleno extraordinario el viernes para llevar los 2 decretos de vivienda

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación "inmediata" de los dos decretos de vivienda aprobados este martes, "debido a la importancia de estas medidas", según indican fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha aprobado finalmente este martes en la reunión del Consejo de Ministros dos reales decretos ley de vivienda "para defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

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Las medidas aprobadas incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto, entre otras cuestiones. EFE