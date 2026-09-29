El alcalde de Hondarribia asume el fracaso institucional tras la muerte ayer de un hombre

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San Sebastián, 29 sep (EFE).- El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha reconocido este martes que tiene "la sensación de fracaso" social e institucional tras la muerte de un hombre en esta localidad guipuzcoana que recibió un disparo de un policía municipal cuando intentó atacar con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza, según informó el Departamento de Seguridad.

En declaraciones a Radio Euskadi, Enparan ha transmitido su "profundo pesar y tristeza" por lo ocurrido y ha opinado que, además de investigar los hechos, es necesario hacer una "reflexión" ya que, a su juicio, es una muerte que "probablemente" se podía haber evitado.

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La víctima, un hombre senegalés de 46 años, era una persona que, según ha detallado Enparan, se encontraba en una "situación de especial vulnerabilidad y tenía problemas de salud mental".

"Tengo la sensación de que no hemos sido capaces las instituciones de abordar esta situación de una manera eficiente. Considero que si hubiésemos trabajado en común con anterioridad era una situación que probablemente se podía haber evitado", ha asumido.

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Tras solidarizarse con los familiares y allegados de la víctima, el alcalde ha explicado que el fallecido vivía en Hondarribia y era usuario desde hace más de un año de los servicios sociales del Ayuntamiento, que se habían coordinado a su vez con los de la Diputación y también con el Departamento de Salud en el ámbito de la salud mental.

Pese a todo, ha dicho que tiene la sensación de que "no se llegó a dar a esta persona los recursos necesarios para evitar situaciones desagradables" que anteriormente ya se habían producido en el municipio como consecuencia de sus problemas de salud mental.

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"No fuimos capaces de darle los recursos necesarios a esta persona para que pudiera curarse", ha recalcado.

El alcalde ha hecho además un llamamiento a la "prudencia" ya que, en su opinión, "se habla más de lo debido" sobre "circunstancias muy graves que han llevado al fallecimiento de una persona" en Hondarribia.

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La muerte de este hombre ha generado una gran consternación en la localidad, donde existe una importante comunidad senegalesa, vinculada desde hace décadas al sector pesquero local.

Familiares del fallecido se acercaron anoche al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de este varón que, según informó Seguridad, murió al recibir un disparo de un policía local tras intentar agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza.

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La misma fuente precisó que el hombre había amenazado previamente a varias personas que se encontraban en un local hostelero en pleno centro de la localidad y que los agentes que intervinieron en la actuación intentaron sin éxito que depusiera su actitud.

En un momento dado, el varón intentó herir con el arma blanca a una agente de la Ertzaintza y un policía local hizo uso de su arma reglamentaria para repeler la agresión, explicó Seguridad.

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Los agentes intentaron auxiliar al agresor herido de bala hasta la llegada de los recursos sanitarios que, finalmente, confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Según precisó Seguridad, la víctima contaba con 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación. EFE