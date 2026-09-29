Detenido el presunto autor del apuñalamiento en la antigua Ikastola Jaso de Pamplona

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Pamplona, 29 sep (EFE).- Un operativo policial de la Policía Foral y la Policía Municipal de Villava, así como de rescate, por parte de Bomberos, ha detenido la pasada madrugada al presunto autor del apuñalamiento ocurrido ayer lunes en la antigua Ikastola Jaso del barrio de Etxabakoitz, en Pamplona.

Según ha informado la Policía Foral este martes, el sospechoso, de 26 años, fue arrestado tras arrojarse al río Arga en un intento de huir.

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Ese cuerpo policial ha señalado que las causas y el origen de la disputa se están todavía investigando.

Los hechos principales se desencadenaron minutos antes de las 10:00 horas del lunes pasado, cuando se produjo una pelea con armas blancas en el recinto del antiguo centro educativo.

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Al lugar se desplazaron dotaciones de los Grupos Operativos de Intervención (GOI) y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral, que lograron "restablecer la normalidad en la zona de manera rápida".

Como resultado de la trifulca, un varón resultó herido con una lesión por arma blanca en el pecho y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

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Tras varias horas de búsqueda, el presunto agresor fue localizado por la Policía Municipal de Villava, en inmediaciones de la Trinidad de Arre.

Al verse descubierto, emprendió la huida y se lanzó intencionadamente a las aguas del río Arga.

"Las dificultades de visibilidad obligaron a movilizar de urgencia a los efectivos de Bomberos. Tras un dispositivo de rastreo que se prolongó durante unas tres horas, el fugitivo fue localizado agazapado y oculto entre las zarzas de la orilla. Finalmente, hacia las 2:30 horas de la madrugada, fue rescatado del agua y detenido", ha indicado la Policía Foral.

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La Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral se ha hecho cargo de las pesquisas. Fuentes policiales insisten en que las actuaciones se encuentran todavía en una fase de investigación, por lo que se están investigando a fondo las circunstancias y los motivos exactos que desencadenaron el enfrentamiento inicial entre la víctima y el detenido.

El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Pamplona. EFE