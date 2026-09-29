Bolaños califica de "magnífico" el acuerdo entre PSOE y Sumar en materia de vivienda

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Madrid, 29 sep (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "magnífico" el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar, los dos socios de Gobierno, para llevar dos reales decretos en materia de vivienda al Consejo de Ministros.

"Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores", ha escrito Bolaños en X poco después de conocerse el acuerdo in extremis entre ambas formaciones para sacar adelante los dos decretos.

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Ha apuntado que el Gobierno sigue trabajando para garantizar el derecho a una vivienda a precio asequible, en alquiler o en propiedad.

Fuentes de Moncloa y de Sumar han informado de ese acuerdo, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante la noche y que han hecho que la reunión del Consejo de Ministros comenzara con una hora de retraso.

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Ambas partes aseguran que las medidas que se van a aprobar dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos. EFE