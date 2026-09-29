Almeida aplaude el acuerdo por Maricarmen: "El Ayuntamiento siempre está en la solución"

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado que el Ayuntamiento "siempre está en la solución" tras el acuerdo alcanzado este lunes entre la propiedad de la vivienda y los representantes de Maricarmen para formalizar un nuevo contrato de arrendamiento que la permita regresar a su casa tras recibir el alta hospitalaria.

Almeida ha agradecido en declaraciones a los medios antes de la sesión del Pleno la postura de ambas partes negociadoras, que, según ha explicado, acudieron "con la mejor de las disposiciones" y agradecieron al Ayuntamiento su intervención para alcanzar un acuerdo que permite dar seguridad jurídica a la propiedad y que Maricarmen pueda continuar viviendo en su domicilio.

PUBLICIDAD

"Frente a todos aquellos que generan problemas, que prefieren las trabas a las soluciones, el Ayuntamiento de Madrid siempre va a estar en la solución", ha señalado el alcalde, quien ha enmarcado el acuerdo en el servicio municipal de intermediación para facilitar el alquiler y ofrecer garantías a los propietarios ante posibles impagos o desperfectos.

Almeida ha destacado que este acuerdo se ha llevado a cabo dentro del marco de un plan de actuación del Ayuntamiento de Madrid que tiene ya tres años, que es un servicio de intermediación que ante las "evidentes" dificultades de alquiler que hay en España, y particularmente en Madrid, se puso en marcha.

PUBLICIDAD

El plan, ha explicado, consiste básicamente en que los propietarios puedan poner sus viviendas en el mercado de alquiler y tengan la seguridad de que, en caso de impago o en caso de desperfectos en el hogar, no van a sufrir perjuicio.

En relación a los costes para el Ayuntamiento de este plan, Almeida ha dicho que ascienden a 500 euros: "No es cierto que Maricarmen hubiera dejado de pagar, esa no es la cuestión, pero sí es cierto que hay un programa del Ayuntamiento al que están acogidas 731 viviendas".

PUBLICIDAD

A preguntas de los periodistas ha vuelto a decir sobre la acampada en la Puerta de Sol que "no es legítimo" que esta protesta cambie la "forma de convivencia" del resto de ciudadanos.

En este sentido, ha reclamado que se "levante de inmediato" y que si no sale el Real Decreto Ley de vivienda que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros que la protesta se traslade al Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno de Pedro Sánchez. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)