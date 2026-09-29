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94-84. Las pérdidas de balón condenan al Real Madrid en Estambul, en el debut de Smith Jr

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Pedro Martín López

Redacción Deportes, 29 sep (EFE).- El Real Madrid consumó su segunda derrota en la Euroliga al caer 94-84 ante el Anadolu Efes en Estambul, condenado por 21 pérdidas de balón, 14 de ellas en la primera mitad, en el debut de Nick Smith Jr., y sigue a la espera de sumar su primer triunfo europeo.

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La defensa otomana ahogó a los blancos en la primera mitad. Los locales aprovecharon las 14 pérdidas de su rival en los primeros 20 minutos para lograr 23 puntos fáciles, asestando un revelador 26-12 en el segundo cuarto, que fue clave en el devenir del choque.

Pese a que se quisieron enmendar los errores en la segunda parte, y pese al amplio dominio en el rebote (26-41), el conjunto merengue murió en la orilla en otro final apretado, en el que nunca tuvo un dominio real en el marcador y en el que echó de menos a un negado Timothé Luwawu-Cabarrot, con cero puntos y -10 de valoración.

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Los estadounidenses Kai Jones y PJ Dozier destacaron con 12 y 18 de valoración, respectivamente, con la ayuda de Mike James y Matthew Stazel.

Pedro Martínez sorprendió con el debut y la titularidad de Nick Smith Jr., que dejó destellos en ataque y sombras en defensa, lógico por su inexperiencia en el baloncesto europeo, acabando con 10 puntos y 10 de valoración.

Fue el Efes que empezó más enchufado gracias a la calidad de sus exteriores, con PJ Dozier (7 puntos) especialmente motivado. La intensidad defensiva, con mucha agresividad en línea de pase, incomodó la circulación del Real Madrid, 15-10 (min.5).

Pese a las dos tempranas personales de Timothé Luwawu-Cabarrot, el Real Madrid obtuvo más verticalidad con la salida a pista de Théo Maledon y Andrés Feliz, que mejoraron la fluidez ofensiva una vez que el equipo pudo correr, obteniendo un parcial de 2-11 (19-24).

El conjunto merengue permitió muchos triples en transición y, pese a las cinco pérdidas, fue de menos a más y entonándose desde la línea de triple (3/6), 27-29 (min.10).

Sin embargo, el descuido del balón condenó a los de Pedro Martínez en el segundo periodo.

Los locales recuperaron presencia en la zona con el pívot Kai Jones, que punteó los intentos de penetración de los blancos e igualó la lucha física con 'Edy' Tavares. Desde entonces, el Real Madrid cayó en la telaraña defensiva de Laso y se desangró con su undécima pérdida (14 en la primera mitad), impulsando un parcial local de 9-1, 39-34 (min.16).

Un triple del eléctrico 'Fatts' Russell puso la máxima (ocho puntos) para los suyos a falta de dos minutos para el descanso, 47-35, que se estiró hasta los 12 (53-41) tras una demoledora racha de 14-4 en los últimos tres minutos.

La reanudación trajo consigo una mejora en el triple para el Real Madrid y un acelerón en ataque. Aunque los de Martínez provocaron pérdidas, sufrieron para contener a los hombres pequeños del Efes. De ponerse a siete (58-51) a caer hasta por 15 (67–53).

Pese a ello, la brega de Facu Campazzo hizo que el equipo español no bajase los brazos. Sin noticias de Luwawu-Cabarrot, cero puntos y -10 de valoración, los blancos encontraron su quinteto con Jantunen al '5' y con Deck y Okeke como pegamento, negándose a capitular a falta del último cuarto, 72-65 (min.30).

Sin el alero galo, Martínez confió en el 'novato' Smith Jr, pero el Efes supo rebajar con paciencia el efecto blanco con un Jones colosal y una gran efectividad en el triple (10/19), 82-74 (min.35).

Un sólido Okeke desde el perímetro y otra vez un gran Maledon, cada vez con más galones, dejaron al Madrid a cuatro (82-78) a falta los últimos cuatro minutos.

De nuevo, las pérdidas limitaron las opciones finales de remontada de un Real Madrid que se veía con el agua al cuello. Strazel dejó con ventaja de seis a los suyos desde el tiro libre (88-82) y el REal Madrid no fue capaz de obrar lo imposible, consumando su segunda derrota del curso (94-84), la segunda fuera de casa.

- Ficha técnica

94 - Anadolu Efes (27+26+19+22): James (12), Strazel (14), Dozier (18), Saric (10) y Fernando (8) -cinco inicial-, Loyd (12), Yusta (3), Russell (5), Malcolm (2), Osmani (5) y Jones (5).

84 - Real Madrid (29+12+24+19): Campazzo (16), Smith Jr (10), Deck (2), Pradilla (4) y Tavares (8) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (-), Abalde (3), Okeke (11), Maledon (9), Jantunen (7), Feliz (10) y Jones (4).

Árbitros: Milan Nedovic (SLO), Saulius Racys (LTU), Vasiliki Tsaroucha (GRE). Señalaron falta disruptiva a Matthew Strazel (min.6), del Anadolu Efes, y flagrante a Nick Smith Jr., del Real Madrid (min.13). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la seguda jornada de la Euroliga disputado en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul (Turquía).

EFE

pml/ism

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