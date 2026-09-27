Un hombre mata a su pareja en La Campana (Sevilla) y se atrinchera en una casa

Sevilla, 27 sep (EFE).- Un hombre de 56 años ha matado presuntamente a su pareja, de 47, a puñaladas en La Campana (Sevilla) y se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE

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