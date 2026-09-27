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Rusia manda en el Europeo en su regreso y España brilla con tres medallas

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- Rusia dominó, en su regreso a la competición continental, el medallero de los Campeonatos de Europa de Boxeo Élite -disputado durante nueve días en Sofía (Bulgaria)- con siete medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, mientras que Turquía ocupó la segunda posición, con cuatro oros, una plata y cinco bronces y Azerbaiyán completó el 'podio', con dos oros, una plata y dos bronces.

España cerró el campeonato con tres medallas, dos de plata y una de bronce. Las platas fueron para Enmanuel Reyes Pla, en la categoría de 90 kilos, y Laura Fuertes, en 51, mientras que Edwar Marín logró la medalla de bronce.

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Reyes Pla, medallista de bronce olímpico y primer cabeza de serie del torneo, alcanzó la final de los 90 kilos, donde se enfrentó al turco Emrah Yasar. En un combate táctico y marcado por el trabajo defensivo de ambos púgiles, el español cedió por decisión unánime (5-0).

Laura Fuertes también tuvo que conformarse con la plata en los 51 kilos. Laasturiana, medallista de bronce mundial, perdió en la final ante la turca Hatice Akbas, subcampeona olímpica, que se impuso por decisión unánime (5-0).

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Por su parte, Edwar Marín completó la cosecha española con una medalla de bronce, para cerrar la participación nacional en el campeonato con tres metales.

El Europeo reunió a 43 equipos y se disputaron más de 350 combates en el pabellón Asics Arena, con la presencia de Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y el equipo de refugiados.

Los 14 títulos continentales se repartieron entre Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Serbia, Hungría, Irlanda y Bulgaria, en un campeonato que contó con la presencia de algunos de los principales púgiles del continente. EFE

jmd/arh

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