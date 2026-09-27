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Oyarzabal prolonga su racha con el gol y se aproxima a Silva como quinto máximo anotador

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Madrid, 27 sep (EFE).- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal se consolidó, con su tanto decisivo ante Inglaterra en Wembley (2-3), como el máximo goleador en la etapa de Luis de la Fuente al frente de la Roja y con 31 dianas en 62 partidos, se aproxima a David Silva como el quinto con más tantos en la historia del combinado nacional.

Las cifras del futbolista nacido en Eibar hace 29 años arrojan una media de 0,5 tantos por encuentro, unos números que aumentan si se miran sólo sus últimos 25 partidos con la Roja: suma 19 goles, unos 0,8 de promedio.

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El jugador vasco tiene a tiro a Silva, quinto goleador histórico con 35 goles; a Álvaro Morata, cuarto con 37, y a Fernando Torres, con 38.

Por delante sólo le quedarían Raúl González, con 44, y David Villa, cuyo registro de 59 tantos, con una media de 0,6 por partido, parece por ahora inalcanzable.

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A pesar de ser suplente ante Inglaterra, Oyarzabal no desaprovechó su salida en la segunda parte para aumentar sus registros, con siete goles en los últimos diez encuentros que hablan de su consistencia ofensiva.

“Mikel es un superclase”, le definió De la Fuente tras el duelo en Wembley para elogiar su rendimiento y su aportación al colectivo.

El delantero eibarrés fue el pichichi nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con cinco dianas, logradas con sendos dobletes ante Arabia Saudí y Austria y el penalti que materializó en la semifinal contra Francia, lo que le permitió igualar a Villa y a Emilio Butragueño como los máximos goleadores en una misma edición del campeonato.

Aunque en la final no anotó y cedió el protagonismo a Ferran Torres, fue un fijo para De la Fuente en el Mundial, quien dispuso de él en los ocho partidos jugados.

Este año también se unió a José Martínez 'Pirri', Fernando Hierro y Villa como los únicos en anotar en seis encuentros consecutivos.

Oyarzabal se enfundó por primera vez la camiseta de la Roja el 29 de mayo de 2016 ante Bosnia, pero fue tras la llegada de De la Fuente al banquillo en diciembre de 2022 cuando explosionó como el artillero del equipo, además de acumular doce asistencias.

Suyo fue el tanto que dio a España la Eurocopa de 2024 ante Inglaterra y también marcó en las finales de la Liga de Naciones de 2023 y 2025. EFE

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