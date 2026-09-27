Macron visita España con el Tratado de Amistad aún pendiente y la solidaridad con Ceuta muy presente

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará el 29 y 30 de septiembre una visita de Estado con la que busca escenificar el refuerzo que ha experimentado la relación bilateral durante sus dos mandatos y del que el Tratado de Amistad supone la máxima expresión, de ahí la confianza en que pueda quedar definitivamente ratificado muy pronto, según trasladan desde el Elíseo.

La visita de Estado, la primera de un mandatario francés desde la realizada en 2009 por Nicolás Sarkozy, se produce unos meses antes de que Macron complete su segundo y último mandato y tiene por objetivo poner de manifiesto la profundidad de la relación en múltiples ámbitos así como la fuerte convergencia que hay entre los dos países en el ámbito europeo.

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La agenda, como es habitual en este tipo de desplazamientos, contempla un recibimiento con todos los honores por parte de los Reyes en el Palacio Real a Macron y a la primera dama, Brigitte, junto con una cena de gala, así como sendos encuentros del presidente galo con Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No tendrá lugar, sin embargo, con el nuevo Tratado de Amistad ya ratificado y en vigor. El acuerdo, suscrito por Sánchez y Macron en la última cumbre bilateral celebrada en enero de 2023 en Barcelona, está pendiente de la aprobación en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría, una vez que el Tribunal Constitucional dictaminó esta semana que el texto no es contrario a la Carta Magna.

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La ratificación por la parte española --Francia ya completó su proceso hace tiempo-- se vio demorada por las dudas constitucionales que le planteaba al PP el artículo que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros español con una cierta periodicidad, y viceversa.

Esto provocó el rechazo inicial del Congreso en mayo de 2025 pero finalmente el pasado abril ambos ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre la interpretación de dicho artículo, aclarando que se participará en una reunión de ministros 'ad hoc' y no en el Consejo de Ministros. En base a ello, la Cámara Baja dio 'luz verde' en junio y ahora el Constitucional ha rechazado el recurso formulado por el Senado, a iniciativa del PP, allanando el camino para su ratificación.

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Así las cosas, fuentes del Elíseo reconocen que quieren que se complete la ratificación del Tratado "para reflejar el nivel de la proximidad con España y que queremos desarrollar" y ponen de relieve la voluntad de Macron de firmar acuerdos de este tipo con aquellos países con los que Francia tiene una relación más estrecha, como ocurre con Alemania e Italia, con los que ya hay tratados, o con Polonia, que se está ultimando.

SOLIDARIDAD CON CEUTA

Por otra parte, la crisis en Ceuta también estará presente en este viaje. Desde el Elíseo recuerdan que Macron se apresuró a mostrar su solidaridad con España tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio y que fue uno de los países que no firmó la carta de 22 líderes cuestionando la política migratoria española.

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Francia siempre ha defendido con España la plena aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo porque ofrece precisamente "una respuesta de responsabilidad y de solidaridad frente a estos episodios migratorios y estos picos migratorios", han puntualizado las citadas fuentes, que dejan claro que Ceuta y Melilla son territorio de la UE.

Además de los encuentros con el Rey y con Sánchez, está prevista la firma de una quincena de declaraciones conjuntas sobre cuestiones como la energía, la lucha contra la desinformación o la lucha contra el narcotráfico en los océanos, así como un foro económico en el que participarán empresas de ambos países.

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ENCUENTRO CON ESTUDIANTES

El presidente francés ha puesto especialmente el foco en la recta final de su mandato en todo lo relativo a las amenazas que plantean tanto la IA como las redes sociales para los más jóvenes y el Gobierno francés ha presentado una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, aún pendiente de aprobación.

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En este sentido, su agenda en Madrid prevé un encuentro con estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para hablar sobre la democracia en Europa en la era digital en el que el mandatario aceptará preguntas de los asistentes con la vista puesta en los desafíos que plantean las redes sociales y la responsabilidad de plataformas y empresas digitales, según ha informado la Embajada francesa.

Asimismo, el mandatario galo también tiene previsto visitar el Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) con el fin de poner el foco en la cooperación franco-española en esta materia y la importancia que tienen las capacidades espaciales a la hora de proteger la soberanía europea.

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