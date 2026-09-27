La Aemet activa el aviso amarillo en zonas de cuatro comunidades autónomas por tormentas

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Madrid, 27 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este domingo avisos amarillos (peligro bajo) en zonas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y en La Rioja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

Los avisos de la Aemet por ese riesgo comienzan a las 18.00 horas en todas las comunidades afectadas.

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Las tormentas con probable granizo ponen en aviso a Cantabria del Ebro y al centro y valle de Villaverde, en Cantabria, mientras en Castilla y León se centran en la cordillera cantábrica de Palencia y de Burgos; en esta última provincia afectan también al norte, la Ibérica y el condado de Treviño.

En el País Vasco, las provincias en aviso son Álava y Vizcaya. En el caso de La Rioja, el aviso amarillo, precisa la Aemet, hace referencia a la parte más occidental. EFE

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