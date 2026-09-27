El Sevilla, anfitrión de la Roja por vigésima octava vez

Guardar

Sevilla, 27 sep (EFE).- El Sevilla FC se prepara para ser el anfitrión de la selección española de fútbol por vigésima octava vez, al acoger el próximo martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán un partido ante Croacia, de la segunda jornada de una nueva edición de la Liga de Naciones.

Después de iniciar esta competición el sábado en Wembley ante Inglaterra (2-3), el del martes será el estreno en la camiseta del combinado nacional en territorio español con la segunda estrella como vigente campeona del mundo -tras el título de Sudáfrica 2010- y lo hará en la casa del Sevilla, que ha ofrecido su terreno de juego a la selección, con esta, en veintiocho ocasiones y en tres estadios.

PUBLICIDAD

La primera vez fue en el de la Reina Victoria ante Portugal (3-0) en 1923 y la segunda en el viejo Nervión frente a Francia (4-0) en 1942, mientras que los otros veinticinco hasta ahora fueron en el Sánchez-Pizjuán, el último el 27 de marzo de 2015, en una cita de clasificación para la Eurocopa 2016 contra Ucrania (1-0).

En estos veintisiete encuentros en campo sevillista, la Roja no conoce la derrota, con veintidós victorias y solo cinco empates.

En general, la capital andaluza ha albergado, con este, 56 partidos de la selección nacional, el último hace poco menos de un año, el 18 de noviembre de 2025 en el estadio La Cartuja, instalación que recibió al equipo dirigido por Luis de la Fuente por duodécima vez con ocasión de un encuentro ante Turquía de clasificación para el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El balance global de encuentros en Sevilla es muy positivo para España, que ha firmado 42 victorias, nueve empates y cuatro derrotas. De estas últimas, dos llegaron en La Cartuja y otras dos en el Benito Villamarín.

- Historial de los partidos de España en Sevilla:

No. Fecha Partido Resultado Campo

.1. 16-12-23 España-Portugal 3-0 Reina Victoria

.2. 19-03-29 España-Portugal 5-0 Exposición

.3. 13-03-42 España-Francia 4-0 Nervión

.4. 11-06-61 España-Argentina 2-0 Sánchez Pizjuán

.5. 11-03-64 España-Eire 5-1 Sánchez Pizjuán

.6. 27-10-65 España-Eire 4-1 Sánchez Pizjuán

.7. 28-02-68 España-Suecia 3-1 Sánchez Pizjuán

.8. 24-04-69 España-México 0-0 Sánchez Pizjuán

.9. 11-02-70 España-Alemania 2-0 Sánchez Pizjuán

10. 11-11-70 España-Irlanda N. 3-0 Sánchez Pizjuán

11. 27-10-71 España-Rusia 0-0 Sánchez Pizjuán

12. 10-10-76 España-Yugoslavia 1-0 Sánchez Pizjuán

13. 16-02-83 España-Holanda 1-0 Sánchez Pizjuán

14. 21-12-83 España-Malta 12-1 Benito Villamarín

15. 17-10-84 España-Gales 3-0 Benito Villamarín

16. 17-02-85 España-Escocia 1-0 Sánchez Pizjuán

17. 25-09-85 España-Islandia 2-1 Benito Villamarín

18. 12-11-86 España-Rumanía 1-0 Benito Villamarín

19. 14-10-87 España-Austria 2-0 Sánchez Pizjuán

20. 18-11-87 España-Albania 5-0 Benito Villamarín

21. 12-10-88 España-Argentina 1-1 Sánchez Pizjuán

22. 16-11-88 España-Eire 2-0 Benito Villamarín

23. 21-12-88 España-Irlanda N. 4-0 Sánchez Pizjuán

24. 23-03-89 España-Malta 4-0 Benito Villamarín

25. 15-11-89 España-Hungría 4-0 Sánchez Pizjuán

26. 10-10-90 España-Islandia 2-1 Benito Villamarín

27. 19-12-90 España-Albania 9-0 Sánchez Pizjuán

28. 12-10-91 España-Francia 1-2 Benito Villamarín

29. 13-11-91 España-Checosl. 2-1 Sánchez Pizjuán

30. 24-04-92 España-Albania 3-0 Benito Villamarín

31. 18-11-92 España-Eire 0-0 Sánchez Pizjuán

32. 16-12-92 España-Letonia 5-0 Sánchez Pizjuán

33. 24-02-93 España-Lituania 5-0 Benito Villamarín

34. 28-04-93 España-Irlanda N. 3-1 Benito Villamarín

35. 17-11-93 España-Dinamarca 1-0 Sánchez Pizjuán

36. 16-11-94 España-Dinamarca 3-0 Sánchez Pizjuán

37. 29-03-95 España-Bélgica 1-1 Sánchez Pizjuán

38. 07-06-95 España-Armenia 1-0 Benito Villamarín

39. 05-05-99 España-Croacia 3-1 La Cartuja

40. 17-11-99 España-Argentina 0-2 La Cartuja

41. 15-11-00 España-Holanda 1-2 La Cartuja

42. 11-02-09 España-Inglaterra 2-0 Sánchez Pizjuán

43. 03-06-12 España-China 1-0 La Cartuja

44. 30-05-14 España-Bolivia 2-0 Sánchez Pizjuán

45. 27-03-15 España-Ucrania 1-0 Sánchez Pizjuán

46. 15-10-18 España-Inglaterra 2-3 Benito Villamarín

47. 17-11-20 España-Alemania 6-0 La Cartuja

48. 31-03-21 España-Kosovo 3-1 La Cartuja

49. 14-06-21 España-Suecia 0-0 La Cartuja

50. 19-06-21 España-Polonia 1-1 La Cartuja

51. 23-06-21 España-Eslovaquia 5-0 La Cartuja

52. 14-11-21 España-Suecia 1-0 La Cartuja

53. 02-06-22 España-Portugal 1-1 Benito Villamarín

54. 12-10-23 España-Escocia 2-0 La Cartuja.

55. 18-11-25 España-Turquía 2-2 La Cartuja.

56. 29-09-26 España-Croacia - Sánchez-Pizjuán. EFE