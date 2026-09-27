El Sevilla, anfitrión de la Roja por vigésima octava vez

Sevilla, 27 sep (EFE).- El Sevilla FC se prepara para ser el anfitrión de la selección española de fútbol por vigésima octava vez, al acoger el próximo martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán un partido ante Croacia, de la segunda jornada de una nueva edición de la Liga de Naciones.
Después de iniciar esta competición el sábado en Wembley ante Inglaterra (2-3), el del martes será el estreno en la camiseta del combinado nacional en territorio español con la segunda estrella como vigente campeona del mundo -tras el título de Sudáfrica 2010- y lo hará en la casa del Sevilla, que ha ofrecido su terreno de juego a la selección, con esta, en veintiocho ocasiones y en tres estadios.
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La primera vez fue en el de la Reina Victoria ante Portugal (3-0) en 1923 y la segunda en el viejo Nervión frente a Francia (4-0) en 1942, mientras que los otros veinticinco hasta ahora fueron en el Sánchez-Pizjuán, el último el 27 de marzo de 2015, en una cita de clasificación para la Eurocopa 2016 contra Ucrania (1-0).
En estos veintisiete encuentros en campo sevillista, la Roja no conoce la derrota, con veintidós victorias y solo cinco empates.
En general, la capital andaluza ha albergado, con este, 56 partidos de la selección nacional, el último hace poco menos de un año, el 18 de noviembre de 2025 en el estadio La Cartuja, instalación que recibió al equipo dirigido por Luis de la Fuente por duodécima vez con ocasión de un encuentro ante Turquía de clasificación para el Mundial 2026.
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El balance global de encuentros en Sevilla es muy positivo para España, que ha firmado 42 victorias, nueve empates y cuatro derrotas. De estas últimas, dos llegaron en La Cartuja y otras dos en el Benito Villamarín.
- Historial de los partidos de España en Sevilla:
No. Fecha Partido Resultado Campo
.1. 16-12-23 España-Portugal 3-0 Reina Victoria
.2. 19-03-29 España-Portugal 5-0 Exposición
.3. 13-03-42 España-Francia 4-0 Nervión
.4. 11-06-61 España-Argentina 2-0 Sánchez Pizjuán
.5. 11-03-64 España-Eire 5-1 Sánchez Pizjuán
.6. 27-10-65 España-Eire 4-1 Sánchez Pizjuán
.7. 28-02-68 España-Suecia 3-1 Sánchez Pizjuán
.8. 24-04-69 España-México 0-0 Sánchez Pizjuán
.9. 11-02-70 España-Alemania 2-0 Sánchez Pizjuán
10. 11-11-70 España-Irlanda N. 3-0 Sánchez Pizjuán
11. 27-10-71 España-Rusia 0-0 Sánchez Pizjuán
12. 10-10-76 España-Yugoslavia 1-0 Sánchez Pizjuán
13. 16-02-83 España-Holanda 1-0 Sánchez Pizjuán
14. 21-12-83 España-Malta 12-1 Benito Villamarín
15. 17-10-84 España-Gales 3-0 Benito Villamarín
16. 17-02-85 España-Escocia 1-0 Sánchez Pizjuán
17. 25-09-85 España-Islandia 2-1 Benito Villamarín
18. 12-11-86 España-Rumanía 1-0 Benito Villamarín
19. 14-10-87 España-Austria 2-0 Sánchez Pizjuán
20. 18-11-87 España-Albania 5-0 Benito Villamarín
21. 12-10-88 España-Argentina 1-1 Sánchez Pizjuán
22. 16-11-88 España-Eire 2-0 Benito Villamarín
23. 21-12-88 España-Irlanda N. 4-0 Sánchez Pizjuán
24. 23-03-89 España-Malta 4-0 Benito Villamarín
25. 15-11-89 España-Hungría 4-0 Sánchez Pizjuán
26. 10-10-90 España-Islandia 2-1 Benito Villamarín
27. 19-12-90 España-Albania 9-0 Sánchez Pizjuán
28. 12-10-91 España-Francia 1-2 Benito Villamarín
29. 13-11-91 España-Checosl. 2-1 Sánchez Pizjuán
30. 24-04-92 España-Albania 3-0 Benito Villamarín
31. 18-11-92 España-Eire 0-0 Sánchez Pizjuán
32. 16-12-92 España-Letonia 5-0 Sánchez Pizjuán
33. 24-02-93 España-Lituania 5-0 Benito Villamarín
34. 28-04-93 España-Irlanda N. 3-1 Benito Villamarín
35. 17-11-93 España-Dinamarca 1-0 Sánchez Pizjuán
36. 16-11-94 España-Dinamarca 3-0 Sánchez Pizjuán
37. 29-03-95 España-Bélgica 1-1 Sánchez Pizjuán
38. 07-06-95 España-Armenia 1-0 Benito Villamarín
39. 05-05-99 España-Croacia 3-1 La Cartuja
40. 17-11-99 España-Argentina 0-2 La Cartuja
41. 15-11-00 España-Holanda 1-2 La Cartuja
42. 11-02-09 España-Inglaterra 2-0 Sánchez Pizjuán
43. 03-06-12 España-China 1-0 La Cartuja
44. 30-05-14 España-Bolivia 2-0 Sánchez Pizjuán
45. 27-03-15 España-Ucrania 1-0 Sánchez Pizjuán
46. 15-10-18 España-Inglaterra 2-3 Benito Villamarín
47. 17-11-20 España-Alemania 6-0 La Cartuja
48. 31-03-21 España-Kosovo 3-1 La Cartuja
49. 14-06-21 España-Suecia 0-0 La Cartuja
50. 19-06-21 España-Polonia 1-1 La Cartuja
51. 23-06-21 España-Eslovaquia 5-0 La Cartuja
52. 14-11-21 España-Suecia 1-0 La Cartuja
53. 02-06-22 España-Portugal 1-1 Benito Villamarín
54. 12-10-23 España-Escocia 2-0 La Cartuja.
55. 18-11-25 España-Turquía 2-2 La Cartuja.
56. 29-09-26 España-Croacia - Sánchez-Pizjuán. EFE
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