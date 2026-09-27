El PSOE felicita a las candidaturas elegidas en primarias este sábado para las elecciones autonómicas y municipales

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El Partido Socialista ha felicitado a las candidaturas que han resultado elegidas este sábado en la segunda tanda de primarias de la formación para las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027.

Se han celebrado elecciones internas en aquellos territorios en los que concurrieron varias listas, según ha informado el PSOE. En Andalucía, en el Ayuntamiento de Almería, Roquetas de Mar, Córdoba; Baza y Motril (Granada); Jaén y Linares (Jaén); Fuengirola y Vélez-Málaga (Málaga); en Asturias, en Gijón,y en la Comunidad Valenciana en Benicàssim.

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También en Extremadura para el consistorio de Badajoz, y en la Comunidad de Madrid para las alcaldías de Boadilla del Monte y Colmenar Viejo.

"Con este proceso seguimos conformando los mejores equipos y liderazgos, con el mejor proyecto y con toda la unidad y la fuerza socialista necesarias para afrontar el ciclo electoral de 2027", han trasladado este domingo desde el PSOE.

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