Detenida en Zaragoza tras robar con violencia una cadena de oro a una anciana y tragársela

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Zaragoza, 27 sep (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia cometido sobre una persona de avanzada edad, a la que sustrajo una cadena y un crucifijo de oro que llevaba en el cuello que después se tragó para evitar ser descubierta.

Los hechos ocurrieron sobre las 20 horas de este jueves en la confluencia de la avenida de Madrid con la calle Nuestra Señora de Bonaria, cuando un grupo de jóvenes se cruzó con dos mujeres de avanzada edad que caminaban por la zona.

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En ese momento, ambas mujeres fueron empujadas deliberadamente, lo que provocó que una de ellas cayera bruscamente al suelo, lo que una de las integrantes del grupo aprovechó para agarrar con fuerza a la víctima por el cuello con una mano mientras con la otra intentaba arrancarle la cadena de oro que llevaba.

La resistencia de la mujer hizo que la pieza terminara fracturándose y que la presunta autora se hiciera con parte de la cadena y con un crucifijo, ambos de oro, ha informado este domingo la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

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Agentes de Seguridad Ciudadana que acudieron al lugar localizaron a la presunta responsable todavía en las inmediaciones y la detuvieron.

Durante la intervención, la mujer mostró una actitud muy agresiva y opuso una fuerte resistencia a los policías, momento en el que uno de los agentes advirtió un destello de color dorado en el interior de la boca de la detenida, quien al notar que había sido descubierta, esta comenzó a realizar movimientos de deglución de forma forzada hasta tragarse el objeto que ocultaba.

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Los agentes la trasladaron de inmediato al Hospital Universitario Miguel Servet, donde fue sometida a las pruebas médicas correspondientes y una radiografía confirmó la presencia de un cuerpo extraño metálico en su aparato digestivo, aunque la detenida estaba fuera de peligro.

Según la valoración facultativa, se espera que el objeto sea expulsado de forma natural, sin que se pueda precisar cuándo se producirá.

La detenida, que cuenta con varios antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, quedó en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello. EFE

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