Asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) por su pareja, que se atrinchera en una casa

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Sevilla, 27 sep (EFE).- Una mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los hechos, según han informado a EFE desde la Guardia Civil, se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca.

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La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas.

El presunto autor del crimen se encuentra atrincherado en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para poder lograr que deponga su actitud y detenerlo.

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Si se confirma como un asesinato machista, esta mujer sería la decimosegunda víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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(Foto) (Vídeo)