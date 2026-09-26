Un ilusionante iLerna Lleida, al asalto del Roig Arena

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Lleida, 26 sep (EFE).- Un iLerna Lleida con muchas caras conocidas y buenas sensaciones tratará de inaugurar la Liga Endesa y asaltar el Roig Arena, la casa del Valencia Basket, vigente campeón de la competición (18.00h CET).

El cuadro ilerdense viene de completar la mejor pretemporada desde su regreso a la máxima categoría del baloncesto español, con cinco victorias en ocho partidos.

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Especialmente relevante fue su actuación en la Lliga Catalana, en la que venció al Fiatc Girona (88-98) y al Joventut (89-84), campeón de la Supercopa el pasado fin de semana, y cayó ante el Barça (96-87) en una final dominada por el equipo burdeos durante los primeros treinta y cinco minutos.

El club catalán ha logrado mantener piezas importantes de la plantilla que logró certificar la permanencia la pasada temporada con doce victorias y veintidós derrotas. Uno de ellos es el ala-pívot Melvin Ejim, que firmó una media de 11,9 puntos, 5,3 rebotes (fue el máximo reboteador del equipo) y 12,6 créditos de valoración.

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Una de las principales referencias del iLerna Lleida seguirá siendo el escolta James Batemon. Fue el sexto jugador con más minutos por partido (25:57), el octavo mejor anotador (15,3 puntos) y el vigésimo jugador más valorado (14,2).

En cuanto a las nuevas incorporaciones, destacan el base Darius McGhee, que llega procedente del Bourg-en-Bresse francés, equipo campeón de la Eurocopa, y el pívot Zacharie Perrin, jugador más valorado en la final de la Lliga Catalana (16 puntos, 16 rebotes y 33 de valoración).

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Por su parte, el Valencia Basket, tras conquistar la Liga Endesa y caer en las semifinales de la Euroliga, ha sufrido varios movimientos este verano que lo han obligado a reconfigurar la plantilla y también el cuerpo técnico, tras la marcha del técnico Pedro Martínez, que ha sido relevado por Xavi Albert, asistente del técnico catalán en el equipo valenciano.

Otras bajas sensibles son las de los bases Jean Montero y Brancou Badio. En este caso, el Valencia incorporó al contrastado TJ Shorts (8,1 puntos y 2,9 asistencias en la Euroliga) y consiguió que el joven Mario Saint-Supery regresara de su experiencia universitaria en los Estados Unidos. También destaca la vuelta a España del ala-pívot Nikola Mirotic.

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Para el duelo de este domingo, Gerard Encuentra, entrenador del iLerna Lleida, tendrá a la totalidad de la plantilla a su disposición, a excepción del pívot Atoumane Diagne, que se perderá toda la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior. Además, el pasado jueves el club anunció la desvinculación del ala-pívot Aurimas Majauskas, que llegó a la ciudad ilerdense con un contrato no garantizado.

En el equipo local, Xavi Albert podrá contar con todos sus jugadores. Sin embargo, el escolta Gonzalo Corbalán y el pívot Yankuba Sima no fueron convocados para el partido en Estambul, de modo que estarán más descansados físicamente.

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La temporada pasada el Valencia Basket venció con contundencia a los catalanes por 101-65. En todo el curso, los del Roig Arena tan sólo perdieron tres partidos en casa, mientras que el Lleida sólo ganó cuatro lejos del Barris Nord. EFE

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