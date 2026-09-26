Temas del día de EFE España del sábado 26 de septiembre de 2026 (13.30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - PP y Vox vuelven a la calle en defensa de Ceuta y exigen elecciones generales

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Madrid - Tellado defiende que hay que echar al Gobierno de Sánchez y a "los invasores" de Ceuta

Madrid - Abascal duda que el Gobierno vaya a acelerar la devolución de migrantes a Marruecos

Madrid - López confirma que el Gobierno trabaja en medidas para agilizar el retorno de migrantes

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Ceuta - Furgonetas sin logo y trabajadores sin identificar: Así se protegen las ONG en Ceuta

Ceuta - Las "casas-patera": La proliferación de un negocio de la inmigración clandestina en Ceuta

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Madrid - Un documental muestra la herida de familias en Senegal por la migración irregular a España

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - Óscar López señala la importancia de recabar apoyos al decreto de vivienda en el Congreso

Madrid - Sumar no irá al próximo Consejo de Ministros si no incluye medidas efectivas de vivienda

Madrid - Las movilizaciones de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, continúan este sábado con una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años.

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18:30 horas

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SEGURIDAD VIAL

Madrid - Bicicletas, motos y patinetes, en el foco de las nuevas normas de tráfico

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8013025693 )

CARBURANTES PRECIOS

Madrid - La rebaja a los carburantes llega a su fin ante la incertidumbre por las nuevas medidas

(Texto) (Recursos de archivo en Eferservicios: 8023735719 )

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - La superficie quemada este verano cae un 30 % respecto a 2025 pese a un julio virulento

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023764240 )

TURISMO RURAL

Madrid - El turismo rural celebra su día entre luces y sombras: insumos al alza y buena ocupación

(Texto) (Recursos de archivo en Eferservicios: 8022460177 )

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - El Festival Internacional de Cine de San Sebastián entrega este sábado sus premios tras nueve días de cine en los que directores de todo el mundo, como Mike Leigh ('Tender Loving Care') o Jesse Eisenberg ('El debut'), han presentado las películas que compiten por la Concha de Oro.

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20:30 horas

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JORGE DREXLER

Madrid - El uruguayo Jorge Drexler comienza en Madrid la gira de presentación de su nuevo disco, 'Taracá', que le ha valido de momento ocho nominaciones para los Latin Grammy 2026.

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CIENCIA ESPACIO

Tinguatón (Lanzarote) - Con el regreso del hombre a la Luna más cerca que nunca después de 54 años, la Agencia Espacial Europea reactiva su programa para entrenar en geología a los astronautas que pueden ser llamados a explorarla en el futuro sobre uno de los lugares de la Tierra que más se le parece, el paisaje volcánico de Lanzarote.

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EL TIEMPO

Madrid - Este sábado continúa la estabilidad generalizada y la ausencia de precipitaciones

-Las altas temperaturas ponen en aviso amarillo a zonas de tres comunidades autónomas

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - ‘Dune’ amplía su universo con un juego de aventuras, supervivencia y una historia original

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:15h.- Vitoria.- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, saludan a los voluntarios que montan la infraestructura necesaria para celebrar el domingo el 'Alderdi Eguna' (Día del partido). (Sólo para medios gráficos). Campas de Foronda.

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12:00h.- Cabra (Córdoba).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, interviene en un acto municipalista organizado por la Agrupación Local del PSOE de Cabra. Restaurante el Carbonero, calle Junquillo, 12. (Texto)

12:00h.- Vic (Barcelona).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, clausura el acto de presentación en de los candidatos populares a las próximas elecciones municipales en la comarca de Osona. Passeig Pep Ventura (Parque de Jaume Balmes). (Texto)

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12:30h.- Rivas-Vaciamadrid (Madrid).- PARTIDOS SUMAR.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participan en la mesa 'Gobernar para transformar y avanzar en derechos' en la Fiesta del PCE. Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos.

18:00h.- Rivas-Vaciamadrid (Madrid).- PARTIDOS SUMAR.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, los diputados de Sumar en el Congreso Alberto Ibáñez y Candela López, y la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, participan en la mesa 'Frentes amplios: propuestas para la unidad de acción' en la Fiesta del PCE. Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos.

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ECONOMÍA

18:30h.- Madrid.- DESAHUCIO MADRID.- El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convoca una manifestación tras el desahucio de la anciana de su vivienda en el distrito de Retiro con el lema 'Ni una Maricarmen más. Señalemos a los responsables'. Puerta de Sol-Cibeles-Carrera de San Jerónimo. (Texto)

SOCIEDAD

14:00h.- Anguiano (La Rioja).- DANZADORES ANGUIANO.- Los danzadores de Anguiano, con motivo de las Fiestas de Acción de Gracias, danzan sobre los zancos de 45 centímetros mientras se tiran por una cuesta empedrada girando sobre si mismos. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:00h.- Alicante.- DANA CONCENTRACIÓN.- Entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana y las asociaciones de víctimas de la dana han convocado una manifestación para denunciar la impunidad del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Casa de las Brujas, av. Doctor Gadea, 10. (Texto)

19:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- La alcaldesa de València, María José Catalá, asiste a la gala de elección de las candidatas a falleras mayores de València 2027. Roig Arena.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Le faux soir' de Michaël R. Roskam que clausura, fuera de concurso, la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 11:05h). Kursaal (Texto) (Foto)

12:00h.- Gijón (Asturias).- CINE PELÍCULA.- El Festival Internacional de Cine de Gijón organiza una mesa redonda sobre la trayectoria de Félix Rodríguez de la Fuente, con la participación de su hija Odile. Auditorio del Bioparc Acuario.

12:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de presentación de 'Ink', el último trabajo de Danny Boyle y "película sorpresa" de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 12:00h). Kursaal. (Texto) (Foto)

12:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Entrega del Premio Feroz Zinemaldia en el marco del 74 Festival de Cine de San Sebastián. Kursaal.

18:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Manifestación convocada por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDZ) en protesta por la presencia en el Zinemaldia de Dana Blankstein, directora del Instituto de Cine Sam Spiegel de Jerusalén, como jurado de un premio. Sagüés.

20:00h.- Avilés (Asturias).- PACO DE LUCÍA.- El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía estrena 'Paco de Lucía Songbook Septet', una producción dirigida por el pianista Alex Conde que reunirá a siete músicos para reinterpretar el legado del guitarrista desde el lenguaje del flamenco jazz. Auditorio de la Casa de la Cultura

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Israel Galván estrena 'Bolero de Blanco y Negro'. Teatro de la Maestranza (Texto) (Foto) (Vídeo).

20:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Gala de clausura del 74 Festival de Cine de San Sebastián en la que se desvela el palmarés. (A las 22:00h declaraciones de los premiados). Kursaal. (Texto) (Foto)

21:00h.- Madrid.- JORGE DREXLER.- Concierto de Jorge Drexler con el que abre la gira de presentación de su nuevo disco, 'Taracá', que le ha valido de momento 8 nominaciones para los Latin Grammy 2026. Movistar Arena. (Texto).

EFE

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