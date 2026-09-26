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Tellado defiende que hay que echar al Gobierno de Sánchez y a "los invasores" de Ceuta

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Madrid, 26 sep (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este sábado la urgencia de "echar al Gobierno" de Pedro Sánchez y a "los invasores" de Ceuta, y ha confiado en la actuación de la justicia ante la "negligencia máxima" del Ejecutivo con el cruce masivo de personas migrantes en julio desde Marruecos.

Tellado ha hecho estas consideraciones antes de participar en la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para exigir la convocatoria de elecciones antes del 15 de noviembre y protestar por "la invasión" de la ciudad autónoma ante la que el Gobierno de España "no actuó y eso qué tenía información".

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A esta manifestación ha acudido también el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha vuelto a pedir la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar a Sánchez por "traición", lo que se reclama también en el manifiesto de los convocantes.

Preguntado por la postura de los populares, Tellado ha respondido que "el manifiesto es el que han acordado las distintas entidades de la sociedad civil" y ha recordado que en estos momentos hay unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional, en cuya actuación confían.

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"Respaldamos esta convocatoria que nos ha traído aquí de distintas entidades de la sociedad civil española, el manifiesto es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos", ha abundado.

Para Tellado, "hay un sentir común" de que el Ejecutivo "no ha actuado de forma responsable" porque "sabía lo que iba a pasar y no actuó". "Se cruzó de brazos y dejó que las fronteras de España fuesen traspasadas por una marea humana de 80.000 invasores. Hay una negligencia clara, una responsabilidad evidente, y el Gobierno no puede eludir sus responsabilidades", ha zanjado.

Se ha preguntado además por qué "no devuelve a los invasores por donde han venido" ni ha activado "los mecanismos legales" para que el retorno sea inmediato.

"Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, honesto y limpio, que se ponga a gobernar y a resolver los problemas de la gente", ha concluido. EFE

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