Rescatan del mar un grupo de 41 inmigrantes llevado de madrugada a Lanzarote

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Las Palmas de Gran Canaria, 26 sep (EFE).- Un grupo de inmigrantes compuesto por 41 personas de origen subsahariano, 38 varones y 3 mujeres, ha sido rescatado por Salvamento Marítimo cuando navegaba en una lancha neumática a 84 millas al noreste de Arrecife de Lanzarote, donde finalmente fueron desembarcados en la madrugada horas de este sábado.

Según han confirmado a Efe fuentes de Salvamento Marítimo, la tripulación de un buque mercante avistó inicialmente la embarcación y alertó de su presencia en alta mar poco después de las 22:00 horas del viernes, por lo que salió en su busca la Salvamar Urania.

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Este barco de rescate de Salvamento Marítimo los condujo a Arrecife, donde desembarcaron finalmente a las 02:35 horas del sábado, han precisado las fuentes. EFE