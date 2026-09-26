Muere el músico Peón Kurtz, fundador del grupo Def con Dos

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Santiago de Compostela, 26 sep (EFE).- José Costas Peón, fundador de Def con Dos, conocido como Peón Kurtz y hermano de Miguel, artífice de Siniestro Total, y de Rosa, miembro de Aerolíneas Federales, ha fallecido en Vigo.

El escritor Renato Landeira, de su círculo íntimo, ha informado en redes del fallecimiento, que se produjo a las once y media de la pasada noche.

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"Peon Kurtz amó profundamente la música, el cine y los cómics, casi tanto como a su madre, a su hijo y a sus hermanos", ha sido su comentario.

"No hay palabras", es el mensaje que a su vez ha dejado Def con Dos. EFE