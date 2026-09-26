López confirma que el Gobierno trabaja en medidas para agilizar el retorno de migrantes

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Madrid, 26 sep (EFE).- El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha confirmado este sábado que el Gobierno está trabajando en medidas para agilizar el retorno de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta, aunque no ha confirmado que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe un decreto con ese objetivo.

López ha hecho referencia así al decreto ley que, según ha adelantado 'El País', estaría preparando el Gobierno para acelerar las expulsiones a Marruecos de estos migrantes.

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"El Gobierno está trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar para devolver la normalidad a Ceuta y esas personas retornen cuanto antes. El Gobierno está volcado en eso", ha subrayado López en declaraciones a los medios, a los que ha asegurado que el real decreto, como otras medidas, "está encima de la mesa".

El también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública no descarta ninguna acción "para de verdad apoyar a Ceuta. "Porque a Ceuta no se la apoye manifestándose en contra o insultando a nadie, se la apoya con medidas", ha aseverado.

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Así, ha instado a "buscar soluciones", y ha afeado que "otros" intenten "alargar los problemas". EFE