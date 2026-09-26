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Las farmacias rurales, un servicio de proximidad amenazado por la despoblación

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Ana Aparicio

Soria, 26 sep (EFE).- En los pequeños municipios, la farmacia puede ser mucho más que el lugar al que acudir cuando falta un medicamento, ya que para una población cada vez más envejecida y con dificultades para desplazarse se convierte también en un punto de atención sanitaria, seguimiento de tratamientos y, en ocasiones, incluso en un espacio de conversación y compañía.

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En el municipio de Los Rábanos (Soria), de 470 habitantes, la farmacéutica María del Mar Sánchez conoce de primera mano ese papel y advierte, en una entrevista a EFE, de las dificultades para mantener este servicio "esencial" cuando la pérdida de población reduce progresivamente su actividad.

"La farmacia ya no solo es para dispensar medicamentos", explica María del Mar quien, tras dos años al frente de esta farmacia rural, asegura que "también es un poco centro social" porque, en un municipio con una población envejecida, buena parte de los usuarios "necesitan algo más que recoger una caja de medicamentos".

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Por eso, la atención farmacéutica incluye resolver dudas sobre las pautas, recordar cuándo y cómo deben tomar los tratamientos o comprobar que la medicación se mantiene vigente, especialmente en personas mayores que toman varios fármacos de forma simultánea.

Según los datos del Colegio Profesional de Farmacéuticos, en España hay unas 4.400 farmacias rurales, de las que 790 (18 %) están situadas en Castilla y León, 48 de ellas en la provincia de Soria.

Ese acompañamiento adquiere una dimensión mayor en los pacientes que utilizan sistemas personalizados de dosificación (SPD), conocidos habitualmente como pastilleros preparados por la farmacia.

En estos casos, Sánchez prepara mensualmente la medicación de determinados pacientes y puede comprobar con mayor facilidad si han seguido las pautas previstas y si acuden cuando corresponde a recoger el tratamiento del mes siguiente.

"En esos casos sí que se puede hacer bastante seguimiento", explica la facultativa, quien reitera que la proximidad también permite resolver situaciones cotidianas que, en un entorno urbano, pueden tener una respuesta más inmediata.

En ocasiones, la farmacia puede facilitar el contacto con el médico del municipio para renovar una medicación, una gestión especialmente relevante para personas mayores a las que desplazarse hasta una consulta o solicitar una cita puede suponer una dificultad añadida.

Pero la farmacia rural está estrechamente vinculada a la evolución demográfica del municipio ya que, menos habitantes significan menos usuarios y, en consecuencia, una menor actividad económica que puede poner en cuestión su viabilidad.

Sánchez lo ha vivido durante sus dos años en Los Rábanos y recuerda que, el pasado año, se produjo una "caída estrepitosa" de la población atendida después de que fallecieran varias personas, algunas de ellas por su avanzada edad y otras de forma inesperada.

"Vas cruzando los dedos y llegas a final de mes pensando: ¿llegaré o no llegaré?", lamenta.

A su juicio, las ayudas existentes no siempre permiten compensar la pérdida de actividad derivada de la despoblación, por lo que considera necesario un respaldo más amplio de las administraciones para garantizar la continuidad de estos servicios.

Por eso, cuando se pregunta por la medida que permitiría asegurar la supervivencia de estos establecimientos, Sánchez no señala únicamente las ayudas directas a las farmacias, sino que amplía el foco hacia las condiciones de vida en los pueblos.

"Fundamentalmente hace falta apoyo", sostiene, tanto económico como para reducir las trabas burocráticas, pero considera especialmente importante que las administraciones impulsen la vivienda en el medio rural.

A su juicio, existen viviendas cerradas que podrían facilitar la llegada de nuevos vecinos si hubiera alquileres más asequibles y mayores facilidades para instalarse.

"Estoy convencida de que mucha gente estaría encantada de vivir en el medio rural si le pusieran un poquito más de facilidades", resume. EFE

aal/aam/oli

(foto)

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