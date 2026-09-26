'La bola negra' gana el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, seguida de 'Naza'

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San Sebastián, 26 sep (EFE).- 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película, y la británica 'Naza', de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que denuncia la matanza "sistemática" de civiles en Gaza, el de mejor título europeo.

El público vota entre los filmes de la sección Perlak del 74 Festival de Cine de San Sebastián, entre ellos trabajos galardonados en el pasado festival de Cannes, como 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski, que compartió con los Javis el reconocimiento a la mejor dirección en el certamen francés, y 'Fjord', de Cristian Mungiu.

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El filme español se ha situado, con una puntuación de un 9,40, en lo más alto de la tabla tras cerrarse en la noche de este viernes las votaciones de los espectadores, seguido muy de cerca por 'Naza', premiado en Venecia, con 9,29.

El premio, patrocinado desde hace once años por el Ayuntamiento de San Sebastián, está dotado con 50.000 euros, mientras que al de mejor película europea se destinan 20.000.

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La argentina 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti, se ha alzado, por su parte, con el Premio de la Juventud, al que optaban, entre otras la 'Chicas tristes', de la mexicana Fernanda Tovar, y 'Narciso', del paraguayo Marcelo Martinesi. EFE