Inglaterra y España lucirán brazaletes negros en memoria de Kevin Keegan

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- Las selecciones de Inglaterra y España lucirán brazaletes negros en el partido que juegan este sábado en el estadio de Wembley, en Londres, en memoria de Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés y doble ganador del Balón de Oro, quien falleció a los 75 años el debido a un cáncer pasado 20 de julio.

Los dos equipos rendirán homenaje de este modo a una de las figuras más destacadas del fútbol europeo en las décadas de los 70 y 80 tras conquistar dos Balones de Oro consecutivos (1978 y 1979), además de conquistar tres Ligas inglesas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA con el Liverpool.

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El gesto en recuerdo de Keegan, del que informan fuentes de la Real Federación Española de Fútbol, tendrá lugar en el encuentro que la dos selecciones juegan correspondiente a la primera ronda de la fase de grupos de la Liga de Naciones. EFE