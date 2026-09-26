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El primer fin de semana del otoño marca máximas de hasta 39 grados

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Madrid, 26 sep (EFE).- Temperaturas máximas de hasta 39 grados, en algunas zonas de España -a finales de septiembre por encima de lo normal para el primer fin de semana del otoño-, en una jornada de sábado con calor un poco menos intenso, a la espera del inicio de un cambio de tendencia el domingo.

Un día más, continúa la situación anticiclónica con estabilidad y cielos poco nubosos, durante el que las temperaturas más elevadas afectan a los valles del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, además del sur de Gran Canaria.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo (peligro bajo) en la campiña cordobesa y sevillana, donde los termómetros pueden alcanzar los 39 grados, mientras en el valle del Guadalquivir y en la comarca de Morena y Condado (Jaén) se prevén 38.

Las temperaturas de 36 grados suponen el aviso amarillo en la zona de Villuercas y Montánchez (Cáceres).

En Canarias, donde no se descartan algunos chubascos débiles en el interior de las islas occidentales, se esperan termómetros de 30 grados en amplías zonas de todas las islas y el aviso amarillo afecta al este sur y oeste de Gran Canaria por máximas de 34 grados.

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Una situación en ese archipiélago que sigue a una noche en la que se registraron máximas de 33 grados en San Bartolome de Tirajana (Las Palmas) y por encima de los 30 en localidades como Güímar (Tenerife) o San Sebastián de la Gomera, según los datos de Aemet.

Castilla y León vivirá una jornada en la que el verano también parece que se resiste a marcharse, sin fenómenos meteorológicos significativos y con temperaturas que alcanzarán los 32 grados en seis de las nueve capitales de provincia.

La misma máxima está prevista en Murcia, aunque en esa región sí se experimentará un descenso notable de las temperaturas en áreas del interior

Las temperaturas más elevadas se registraban este mediodía en Huelva, con 33,9 en Ajar y 33,7 en Valverde del Camino, además de en Badajoz, donde había 33,3 grados en Villafranca de los Barros, y en la ciudad de Sevilla, con el termómetro en 32,6 grados.

Aunque el calor se mantiene por encima de lo habitual para el inicio del otoño, las temperaturas máximas empiezan a bajar en la vertiente mediterránea, la meseta norte y en los archipiélagos. Un descenso que será notable, de más de 6 grados, en puntos del sudeste.

Entre las capitales de provincia, las máximas oscilan desde los 39 de Sevilla y Córdoba; 38 en Badajoz y 35 en Ciudad Real a los 23 de Oviedo y Santander o 24 de A Coruña y San Sebastián.

El domingo, una masa de aire frío en altura dejará una jornada con abundante nubosidad en la mitad oeste, precipitaciones en diferentes puntos y temperaturas máximas a la baja, en especial en Galicia, aunque ascenderán en Cantábrico oriental.

Aemet prevé chubascos y tormentas puntualmente fuertes en el norte de Castilla y León, País Vasco y La Rioja, que pueden ir acompañadas de granizo, además de chubascos localmente fuertes en el noroeste de Galicia.

Aunque se podrán superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir, las máximas serán, en general, más contenidas y en las capitales de provincia estarán por debajo de esa cifra.

Las máxima se prevén en Sevilla y Badajoz, con 34 grados, y en muchas no se llegará a 30, entre ellas Ávila y Bilbao con 28; Lugo con 25 o A Coruña con 23.

Las predicciones de Aemet para la semana próxima indican que probablemente será más cálida de lo normal en la mayor parte del país, especialmente en zonas del nordeste de la Península, aunque sin alcanzar valores tan elevados como los de la semana precedente. EFE

(Foto) (Vídeo)

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