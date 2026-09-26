Espana agencias

El oteador de palabras: “girocóptero”, “microhistoria”, “hotelización”...

Guardar

Por Javier Bezos (FundéuRAE).

Madrid, 26 sep (EFE).- Han pasado dos semanas desde el anterior oteador y es momento de traer una nueva selección de voces recientes, curiosas, dudosas… que la FundéuRAE ha encontrado en los medios de comunicación. Se recuerda que el propósito es tan solo recopilarlas, lo que no implica de por sí una aceptación o una censura, y que no siguen un orden concreto ni tratan un tema específico.

PUBLICIDAD

GIROCÓPTERO

A partir de los elementos de origen griego “helico-” (‘espiral’) y “-⁠ptero” (‘ala’) se creó “helicóptero”. Tomando la terminación de esta voz se ha creado “girocóptero” como alternativa a “autogiro”, originalmente en referencia a un modelo de tamaño reducido y con una estructura ligera.

PUBLICIDAD

MICROHISTORIA

La “microhistoria” es un método de análisis histórico basado en estudiar acontecimientos, personas o grupos de personas, documentos, etc., a pequeña escala. Mantiene conexiones con la sociología o la antropología y busca revelar los procesos sociales y culturales de la gente común en una comunidad, así como su vida cotidiana.

HOTELIZACIÓN

Por su formación con los sufijos “-⁠izar” y “-⁠ción”, “hotelización” es la conversión o transformación en hotel de un inmueble (por ejemplo, un edificio de oficinas). En un sentido más amplio, describe también el fenómeno por el que un conjunto de viviendas incorpora instalaciones y servicios propios de un hotel.

CICLOPEATONAL

En una vía, senda, pasarela, etc., “ciclopeatonal” los peatones y los ciclistas comparten el espacio. Es un concepto similar al de “vía ciclable”.

FOTOLINERA

Mientras que en las gasolineras, hidrogeneras, electrolineras… se destaca el tipo de combustible o de energía que se suministra, en las “fotolineras” se resalta que su fuente es la luz solar. El elemento “foto-” significa ‘luz’ y lo encontramos, por ejemplo, en “fotografía” y “fotosíntesis”.

MORFOCICLO

En la metodología del entrenamiento deportivo, especialmente del fútbol, el “morfociclo” es el modelo de planificación semanal, es decir, en ciclos de una semana, organizado en torno a las fases de recuperación, preparación y competición, y adaptado a la forma (de ahí el comienzo “morfo-”) de jugar del equipo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una cajera roba 333.800 euros en dos años en un supermercado: denuncian que lo hizo 1.160 veces hasta que fue pillada

La empresa pide para ella dos años de prisión, así como una multa de 288.000 euros y una indemnización por la cantidad presuntamente sustraída

Una cajera roba 333.800 euros en dos años en un supermercado: denuncian que lo hizo 1.160 veces hasta que fue pillada

Metro de Madrid cierra la Línea 6 este fin de semana: estos son los tramos cortados y las alternativas

Guzmán el Bueno, Moncloa, Argüelles y otras cinco estaciones dejan de funcionar por trabajos de automatización, con buses gratuitos habilitados para cubrir el recorrido

Metro de Madrid cierra la Línea 6 este fin de semana: estos son los tramos cortados y las alternativas

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

El juez concluye su carrera judicial tras más de una década en Plaza de Castilla y un fin de carrera rodeado de polémica

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

El reconocimiento de una enfermedad como accidente laboral permite obtener unas prestaciones mayores mientras dura el periodo de incapacidad

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

La protesta, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), comenzó a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles y tiene previsto terminar hacia las 14.00 horas en el Arco de la Victoria, en Moncloa, pasando por la calle de Alcalá, Gran Vía y Princesa

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

La Justicia rescinde el alquiler de una mujer de 82 años tras pasar cuatro años sin vivir en el piso y descarta que cuidar de sus hermanos enfermos o la pandemia sean “causa justa”

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

ECONOMÍA

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

DEPORTES

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10