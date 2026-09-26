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0-1. El Granada castiga en el último suspiro a un Badalona sin gol

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- Un gol de Raquel Gil en el último suspiro permitió al Granada llevarse tres puntos de oro (0-1) del estadio municipal de fútbol Palamós-Costa Brava ante un Badalona Women que llevó la iniciativa y acumuló las mejores ocasiones, pero volvió a quedarse sin el premio del gol por segundo partido seguido.

Duro castigo para el conjunto catalán, que estrelló un remate de Lauri Requena en el poste y un disparo lejano de María Llompart en el larguero, además de toparse con una inspirada Laura Sánchez bajo palos. El tanto en el minuto 96 permite al Granada romper una racha de dos derrotas consecutivas y volver a sumar de tres.

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El Badalona necesitaba convertir en victoria el punto rescatado con diez jugadoras ante la Real Sociedad la pasada jornada para empezar a acercarse a los puestos de cabeza. Salió con ese propósito desde el primer minuto, dispuesto a llevar la iniciativa y a adueñarse de la pelota, aunque su dominio no terminaba de traducirse en ocasiones claras.

El Granada, bien pertrechado con una defensa de cinco, cerraba los espacios y convertía su área en un territorio difícil de descifrar. El conjunto nazarí esperaba su momento y fiaba buena parte de sus opciones a una eléctrica Bárbara cada vez que encontraba metros para correr. En una de esas arrancadas la delantera tuvo la más clara, con un remate al palo corto que Font, titular por la sancionada Valenzuela, paró abajo.

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El susto espoleó al Badalona, que encontró nuevas vías de ataque con la entrada en escena de Uribe. La extremo agitó el partido desde la banda izquierda y el conjunto catalán terminó encerrando a su rival antes del descanso. La mejor ocasión, sin embargo, llegó a balón parado. Cubedo se elevó para rematar un córner servido por Losada, pero su cabezazo se topó con la respuesta providencial de Sánchez, que mantuvo el empate.

Tras el paso por vestuarios, el partido se abrió y ganó en intensidad. El Granada pudo golpear primero, pero Sanmartín no llegó por poco al centro raso de Bárbara. La respuesta del Badalona fue inmediata: Requena, en su primer enfrentamiento contra el club de su vida, tuvo el 1-0 en sus botas, pero su remate se estrelló en el palo.

El partido no daba tregua. Llompart rozó el gol con un disparo lejano que se estrelló en el larguero, Julve probó fortuna con un remate que se marchó rozando el lateral de la red y Pujadas también lo intentó desde la frontal, aunque su lanzamiento se perdió por encima del larguero. El Badalona llegó incluso a reclamar un penalti sobre Pinillos, una acción que la colegiada revisó en el monitor sin apreciar infracción.

Las locales seguían acumulando méritos para desnivelar el encuentro. Sánchez volvió a aparecer, esta vez para desviar una falta directa de Llompart. Pero cuando el partido agonizaba, fue el Granada el que encontró el golpe definitivo. Raquel Gil cazó un rechace en el área tras una falta lejana y firmó el 0-1 definitivo que permite al conjunto nazarí llevarse tres puntos de oro.

- Ficha técnica:

0 - Badalona Women: Font; Pinillos, Pujadas, Cubedo, García; Losada (Martínez, min.72), Requena (Hendriks, min.84), Llompart; Julve, Guijarro (Uria, min.72), Uribe.

1 - Granada: Sánchez; Gil, López, Cardozo, Perea, Sanmartín (Mateos, min.95); Miñambres, Carrión, Ito; López (Molina, 82), Guridi.

Gol: 0-1, min.96: Raquel Gil.

Árbitra: Ágata López. Mostró tarjeta amarilla a Berta Pujadas (min.96) por parte del Badalona Women y a Daniela Miñambres (min.72), a María Carrión (min.74) y a Raquel Gil (min.94) por parte del Granada.

Incidencias: Quinta jornada de la Liga F Moeve disputada en el estadio municipal de fútbol Palamós-Costa Brava. EFE

avm/fa

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