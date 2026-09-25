Zapatero se opone también a una nueva tasación de las joyas halladas en su oficina

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Madrid, 25 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha opuesto a que se realice una nueva tasación de las más de 60 joyas que la Policía halló en una caja fuerte de su oficina el pasado mes de mayo, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

Después de recusar a la joyería Yanes, a la que el juez encomendó esta nueva tasación, la defensa del exlíder socialista ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que recurre este encargo al no comprender qué "necesidad" y "utilidad" tiene.

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Zapatero argumenta en su recurso, al que ha tenido acceso EFE, la joyería Ansorena, que tasó las joyas en más de 1,3 millones de euros, ya las analizó "pieza a pieza" y estimó su valor, por más que el propio expresidente "discrepe de sus conclusiones". EFE