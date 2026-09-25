Torralba: “Estamos lejos de nuestro potencial, pero no es excusa para ser competitivas”

Valencia, 25 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Javi Torralba, reconoció que su equipo no está al nivel que le gustaría después de una temporada “muy atípica”, pero evitó utilizarlo como una excusa de cara a competir este sábado en la semifinal de la Supercopa Endesa femenina ante el Casademont Zaragoza.
“Hay tres jugadoras que no están, otras que han llegado esta semana y con la realidad de los diferentes estamos de forma. Estamos lejos de nuestro potencial, pero no va a ser una excusa para ser competitivas porque Zaragoza y Jairis están en la misma situación”, explicó Torralba este viernes en rueda de prensa.
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“Hemos trabajado muy bien, pero ha sido una pretemporada muy atípica porque empezamos el 24 de agosto y hasta esta semana no hemos podido contar con diez jugadoras del primer equipo. No lo vamos a poner como excusa, pero es una realidad. Aun así, estamos en el mejor momento en el que podíamos estar”, añadió.
Preguntado por si esta pretemporada podría pasar factura en el partido, Torralba reconoció que Valencia Basket y Zaragoza parten de puntos diferentes: “El punto de partida de ambos no es el mismo. Es evidente que nuestro trabajo no está hecho y que estamos empezando, pero somos realmente competitivas. No es lo ideal porque a mí me hubiera gustado tener a todo el mundo el 24 de agosto”.
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Torralba analizó a su rival, el Casademont Zaragoza: “Ha incorporado a piezas nuevas pero tiene un bloque continuista de una temporada excelente en el que ganó la Supercopa y realizó un desempeño extraordinario en Europa. Es un equipo hecho y con mucho nivel, pero también ha tenido una pretemporada como la nuestra”.
El partido ante Zaragoza será el debut del nuevo técnico ‘taronja’ en la élite del baloncesto español. “La gente me pregunta mucho cómo estoy y yo estoy ilusionado y con ganas de que llegue el partido. Tengo ganas de vivir esto. Tengo nervios, pero son nervios buenos. El día que no sienta ese cosquilleo tendré que dejar de entrenar. Me da tranquilidad el ver cómo ha trabajado el grupo y el entorno”, valoró sobre su estreno al frente del Valencia Basket. EFE
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