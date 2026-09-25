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Tellado dice a PNV que hay que "tener cara" para querer separarse de Sánchez cuando "le come la tostada EH Bildu"

25/09/2026 El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en un acto político en Bilbao. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO
25/09/2026 El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en un acto político en Bilbao. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO
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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a arremeter este viernes contra el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al que ha dicho que "hay que tener cara y muy poco disimulo" para querer "separarse con gestos de cara a la galería" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando "empieza a verle las orejas al lobo" y "les come la tostada Bildu".

Además, se ha mostrado convencido de que, quienes han aupado a Sánchez, "lo pagarán en las urnas", y ha reprochado que PNV, PSE y EH Bildu estén "ocupados en negociar un nuevo estatus" que "no es otra cosa que estudiar romper lazos con España".

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Tellado, que ha participado en un acto en Bilbao en el que también han intervenido el presidente del PP vasco, Javier De Andrés y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, se ha referido a las declaraciones realizadas por su "amigo" Aitor Esteban, que ha afirmado que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no aprueba Presupuestos, "debería convocar elecciones", y ha criticado que lo haya dicho "ahora", cuando "lleva desde 2022 sin Presupuestos Generales del Estado".

"Esteban cree, ahora, que esta vez no debe consentirse que no haya presupuestos. Desde el 2022 no pasa nada, pero ahora Aitor Esteban cree que esto no puede ser", ha insistido, para añadir que "hay que tener cara y muy poco disimulo".

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"Ahora que el PNV empieza a verle las orejas al lobo, ahora que también ellos acusan el desgaste que supone haber apoyado a Sánchez durante todo este tiempo, ahora que bajan en las encuestas, que les está comiendo la tostada a los amigos de Bildu, quieren separarse con gestos de cara a la galería, como si Aitor Esteban no tuviese nada que ver con el tal Pedro Sánchez", ha añadido.

Miguel Tellado se ha dirigido directamente a Esteban para censurarle que, si no llega a ser por los jeltzales, Sánchez no habría sido presidente "después de haber perdido las elecciones". "¿Cómo ahora pretendes apartarte? ¿Cómo ahora pretendes difuminar tu responsabilidad de todo lo que ha ocurrido en España a lo largo de los últimos cuatro años, si nada de todo eso se habría podido producir sin el apoyo del PNV y expresamente del señor Aitor Esteban?. Hay que tener un poco de vergüenza y al menos disimular mejor", ha subrayado.

En todo caso, el secretario general del PP ha advertido que "todos los que han aupado y todos los que han mantenido este desastre nacional llamado Gobierno de Pedro Sánchez, lo pagarán en las urnas", porque el Ejecutivo central "ha carcomido las instituciones democráticas para tratar de ponerlas al servicio, no del partido que gobierna, sino de los propios intereses de Sánchez".

DEMASIADO TIEMPO GOBERNANDO"

Tellado ha considerado que el PNV "gobierna desde hace ya demasiados años en Bilbao, en Bizkaia y en el conjunto del País Vasco, con esa mezcla tan nociva de conformismo, nacionalismo excluyente y sumisión total al socialismo".

"Esta tierra necesita un cambio de aires definitivo, que solo lo ofrece, solo lo representa el PP a todos los niveles. El resto de partidos políticos forman parte de esa alianza que antepone el poder por encima de cualquier otra cosa. En esa alianza están Sánchez, está el PNV, está Bildu, está Podemos, están todos juntos y están todos revueltos para repartirse los sillones que es lo que les une", ha asegurado.

En última instancia, pretenden, según ha denunciado, "mantener también en su puesto a ese desastre nacional que representa el Gobierno de Pedro Sánchez". "Es la misma alianza, todo a la vez y en todas partes a la vez. En todas las instituciones se da la misma suma, la misma alianza, el mismo pacto y siempre con el mismo resultado dañino para los ciudadanos, porque no traen nada bueno a esta tierra", ha indicado.

El dirigente popular ha dicho que "los grandes hitos de estos años de desgobierno de Pedro Sánchez han sido las subidas generalizadas de impuestos, empeoramiento de la calidad de los servicios públicos", como se ha observado en Educación cuando "se acaba de conocer el informe PISA" en el que "Euskadi está a la cola de España en comprensión lectora, detrás de Ceuta y de Melilla". "Euskadi detrás, y eso es así por priorizar las imposiciones lingüísticas sobre la calidad educativa", ha reprochado.

También ha censurado que la inversión extranjera se haya "desplomado este 2026" al "hundirse otro 66%", citando datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio dependiente del Ministerio de Economía.

NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO ESTATUS

"Eso sí, PNV, PSE-EE y Bildu están muy ocupados en negociar eso que llaman nuevo estatus para Euskadi, que no es otra cosa que estudiar cómo romper lazos con el resto de España. Llamémosle a las cosas por su nombre. A eso dedican sus esfuerzos en la actualidad", ha asegurado.

Mientras tanto, ha explicado que "el único estatus que de verdad mejora es el de ellos, que se reparten las poltronas para atornillarse en el poder, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos y también en el Gobierno vasco".

Según ha criticado, "también mejora el estatus de los etarras condenados por la justicia", a los que "están soltando masivamente a la calle". "Ya van mas de 200 etarras, beneficiados por estos gobernantes dispuestos a lo que sea con tal de mantenerse en el poder", ha manifestado.

A su juicio, "frente a toda esta decadencia, como única alternativa liberal, reformista, limpia y de futuro, está el PP vasco" porque "no hay otra alternativa".

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EuropaPress

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