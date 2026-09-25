Prisión para los tres detenidos relacionados con el tiroteo en Alhaurín el Grande (Málaga)

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La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coín (Málaga), en funciones de guardia, acordó el pasado miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las tres personas detenidas en el marco de un tiroteo ocurrido en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que, no obstante, han apuntado que el presunto autor o autores de los disparos siguen en busca.

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Al respecto, han indicado que los tres detenidos que han ingresado en prisión provisional están investigados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

Tras acudir a un centro hospitalario para recibir atención por sus heridas, les fueron localizadas en su domicilio sustancias estupefacientes. La plaza número 2 ha remitido las diligencias a la plaza número 1 de Coín a la que le corresponderá la investigación de estos hechos.

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