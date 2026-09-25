Industria reconoce 16 nuevas fiestas de interés turístico y ya son un total de 266

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Madrid, 25 sep (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presidido este viernes la entrega de diplomas que acreditan 16 nuevas celebraciones locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, con lo que ya son un total de 266 que cuentan con este reconocimiento.

Se trata de las distinciones honoríficas concedidas por el ministerio a aquellas celebraciones de notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico.

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Las nuevas distinciones –11 de interés turístico nacional y 5 internacionales-, se han entregado en una ceremonia en el Teatro Real de Madrid en una semana que culminará el domingo con la celebración del Día Mundial del Turismo.

Así, del total de las fiestas reconocidas hasta ahora, 175 son de interés nacional y 91 de interés internacional.

Hereu ha destacado la importancia del reconocimiento institucional de la riqueza y la diversidad de las tradiciones culturales, gastronómicas o religiosas del país.

Con estas condecoraciones "se premia el salto de calidad de nuestros destinos turísticos, con especial repercusión en el turismo cultural y de interior, y se dota de un valor inmaterial importantísimo a la promoción internacional de España como potencia turística", ha apuntado.

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Para otorgar el título de interés turístico tanto nacional como internacional "lo que valoramos es que sean proyectos en los que hay participación ciudadana", ha detallado el ministro, para quien, la fiesta es "la mejor expresión de algo que es un valor fundamental: la convivencia".

Además de que tengan el atractivo y movilicen a la sociedad, cada vez son más esenciales los criterios de sostenibilidad, equidad, igualdad y respeto y, "por tanto, todas las diferentes dimensiones de una expresión que es cultural, pero que es social y que tiene implicaciones de dinamización económica", ha apuntado.

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Ha recordado que hasta julio se registraron más de 58 millones de turistas internacionales, algo que "es el éxito de todo un país, hay muchos factores y uno de ellos importante son las fiestas, la expresión cultural de la diversidad que es España", ha insistido.

Las 5 declaraciones de Fiestas de Interés Turístico Internacional que han recogido sus diplomas son el Festival de la Exaltación del Botillo (Bembibre, León), las Bodas de Isabel de Segura (Teruel), los Moros y cristianos de Elda (Elda, Alicante), la Ruta de la Pasión Calatrava (Comarca Campo de Calatrava, Ciudad Real) y la Semana Cervantina (Alcalá de Henares, Madrid).

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Por su parte, las 11 Fiestas de Interés Turístico Nacional que han recogido sus diplomas son la Carrera del Agua (Lanjarón, Granada), el Entroido de Cobres (Vilaboa, Pontevedra), El Vítor (Horcajo de Santiago, Cuenca), el Festival de La Manzana (Villaviciosa, Asturias), la Fiesta de la Vendimia de Jumilla (Jumilla, Murcia), la Fiesta del Mejillón y del Berberecho (Villanova de Arousa, Pontevedra), la Fiesta de San Roque de Calatayud (Calatayud, Zaragoza), las Fiestas del Ángel (Teruel), las Jornadas Calderonianas (Yepes, Toledo), la Fiesta del Pino (Teror, Las Palmas) y los Moros y cristianos de Calpe (Calpe, Alicante).

Se trata del tercer año consecutivo que el ministerio organiza un acto público para escenificar la concesión de estos diplomas de carácter turístico.

En septiembre del año pasado, también coincidiendo con la Semana Mundial del Turismo, se concedieron 10 distinciones honoríficas y, en 2024, 13.

Es uno de los actos "más bonitos para mí y para todo el equipo del ministerio y de la Secretaría de Estado de Turismo porque reconocemos el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que están detrás de los proyectos que impulsan las fiestas, que son muchísimas cosas", ha agregado.

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"Es una manera de diversión, una expresión de un estilo de vida que nos acredita y que nos significa, pero a la vez es historia, es patrimonio, es cohesión, es desarrollo social, es atracción y esto es lo que liga la fiesta con el interés turístico", ha afirmado. EFE