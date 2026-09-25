Espana agencias

Industria reconoce 16 nuevas fiestas de interés turístico y ya son un total de 266

Guardar

Madrid, 25 sep (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presidido este viernes la entrega de diplomas que acreditan 16 nuevas celebraciones locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, con lo que ya son un total de 266 que cuentan con este reconocimiento.

Se trata de las distinciones honoríficas concedidas por el ministerio a aquellas celebraciones de notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico.

PUBLICIDAD

Las nuevas distinciones –11 de interés turístico nacional y 5 internacionales-, se han entregado en una ceremonia en el Teatro Real de Madrid en una semana que culminará el domingo con la celebración del Día Mundial del Turismo.

Así, del total de las fiestas reconocidas hasta ahora, 175 son de interés nacional y 91 de interés internacional.

Hereu ha destacado la importancia del reconocimiento institucional de la riqueza y la diversidad de las tradiciones culturales, gastronómicas o religiosas del país.

Con estas condecoraciones "se premia el salto de calidad de nuestros destinos turísticos, con especial repercusión en el turismo cultural y de interior, y se dota de un valor inmaterial importantísimo a la promoción internacional de España como potencia turística", ha apuntado.

PUBLICIDAD

Para otorgar el título de interés turístico tanto nacional como internacional "lo que valoramos es que sean proyectos en los que hay participación ciudadana", ha detallado el ministro, para quien, la fiesta es "la mejor expresión de algo que es un valor fundamental: la convivencia".

Además de que tengan el atractivo y movilicen a la sociedad, cada vez son más esenciales los criterios de sostenibilidad, equidad, igualdad y respeto y, "por tanto, todas las diferentes dimensiones de una expresión que es cultural, pero que es social y que tiene implicaciones de dinamización económica", ha apuntado.

Ha recordado que hasta julio se registraron más de 58 millones de turistas internacionales, algo que "es el éxito de todo un país, hay muchos factores y uno de ellos importante son las fiestas, la expresión cultural de la diversidad que es España", ha insistido.

Las 5 declaraciones de Fiestas de Interés Turístico Internacional que han recogido sus diplomas son el Festival de la Exaltación del Botillo (Bembibre, León), las Bodas de Isabel de Segura (Teruel), los Moros y cristianos de Elda (Elda, Alicante), la Ruta de la Pasión Calatrava (Comarca Campo de Calatrava, Ciudad Real) y la Semana Cervantina (Alcalá de Henares, Madrid).

Por su parte, las 11 Fiestas de Interés Turístico Nacional que han recogido sus diplomas son la Carrera del Agua (Lanjarón, Granada), el Entroido de Cobres (Vilaboa, Pontevedra), El Vítor (Horcajo de Santiago, Cuenca), el Festival de La Manzana (Villaviciosa, Asturias), la Fiesta de la Vendimia de Jumilla (Jumilla, Murcia), la Fiesta del Mejillón y del Berberecho (Villanova de Arousa, Pontevedra), la Fiesta de San Roque de Calatayud (Calatayud, Zaragoza), las Fiestas del Ángel (Teruel), las Jornadas Calderonianas (Yepes, Toledo), la Fiesta del Pino (Teror, Las Palmas) y los Moros y cristianos de Calpe (Calpe, Alicante).

Se trata del tercer año consecutivo que el ministerio organiza un acto público para escenificar la concesión de estos diplomas de carácter turístico.

En septiembre del año pasado, también coincidiendo con la Semana Mundial del Turismo, se concedieron 10 distinciones honoríficas y, en 2024, 13.

Es uno de los actos "más bonitos para mí y para todo el equipo del ministerio y de la Secretaría de Estado de Turismo porque reconocemos el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que están detrás de los proyectos que impulsan las fiestas, que son muchísimas cosas", ha agregado.

"Es una manera de diversión, una expresión de un estilo de vida que nos acredita y que nos significa, pero a la vez es historia, es patrimonio, es cohesión, es desarrollo social, es atracción y esto es lo que liga la fiesta con el interés turístico", ha afirmado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La primera parada del viaje ha tenido como escenario el Palacio del Elíseo, donde enfocó su discurso en los riesgos de la tecnología sin control moral

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

La convocatoria ofrece 50 empleos para el control de accesos, la orientación del público y la vigilancia de distintas zonas del recinto

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

La Justicia ha determinado elevar la cuantía mensual de los 650 euros fijados para el menor de 14 años

Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos libros disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de España

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Las críticas también llegan a la difunta Isabel II, a quien reprochó no haberse puesto en contacto con ella tras la muerte de su hija

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”