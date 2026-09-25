FundéuRAE: “crupier”, mejor que “croupier”

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Madrid, 25 sep (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que, para aludir a la persona que dirige y organiza el juego en un casino, es preferible la adaptación “crupier” al extranjerismo “croupier”.

Sin embargo, en las noticias se ve con cierta frecuencia el galicismo, como sucede en las siguientes frases: “Las posibilidades de trabajar como croupier en un casino”, “Busca personas que quieran formarse como croupiers para su casino en Uruguay” o “Sin artefactos ni engaños al croupier”.

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La voz francesa “croupier” puede sustituirse en español por la adaptación gráfica “crupier”, recogida en el “Diccionario de la lengua española” con la acepción de ‘persona contratada en los casinos para dirigir el juego, repartir las cartas, controlar las apuestas, etc.’. Cabe señalar que, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, es común en cuanto al género (“el/la crupier”) y su plural es “crupieres”.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo adecuado habría sido escribir “Las posibilidades de trabajar como crupier en un casino”, “Busca personas que quieran formarse como crupieres para su casino en Uruguay” y “Sin artefactos ni engaños al crupier”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE