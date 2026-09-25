Este viernes sigue la estabilidad con cielos en general despejados y sin precipitaciones

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Madrid, 25 sep (EFE).- La influencia del anticiclón sobre la península ibérica consolidará este viernes una jornada estable dominada por los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones, de acuerdo con las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Apenas se esperan algunas brumas matinales y, posteriormente, intervalos de nubes bajas en Galicia y el Cantábrico, así como en puntos del litoral mediterráneo.

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Las temperaturas máximas descenderán precisamente en Galicia y el Cantábrico, de manera notable en zonas del interior, aunque subirán en el valle del Ebro, Baleares y el arco Mediterráneo, especialmente en el sureste peninsular, mientras que en el archipiélago canario los termómetros superarán los 34 ºC en zonas bajas y los 38 ºC en algunos puntos de medianías.

El viento soplará moderado en el Mediterráneo norte, Baleares, Cantábrico y Galicia, con levante también moderado en Alborán y el Estrecho, mientras que en el resto del país será flojo.

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- ANDALUCÍA: Despejado con algún intervalo de nubes bajas en el Estrecho y temperaturas con pocos cambios que serán significativamente altas en la campiña sevillana y con máximas en ascenso en el litoral de Huelva; vientos moderados en la provincia de Cádiz, que serán de levante en principio aunque rolarán a componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde.

- ARAGÓN: Cielo poco nuboso, con presencia apenas de algún intervalo de nubes altas; los termómetros prácticamente no cambiarán y, si lo hacen, será para registrar algún ligero ascenso; viento flojo de dirección variable.

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- ASTURIAS: Pocas nubes en el Principado aunque habrá algunas bajas, matinales y vespertinas, en el litoral con alguna niebla asociada; suben las temperaturas máximas, de manera notable en el interior, y también ligeramente las mínimas pero sólo en los Picos de Europa; viento flojo, predominando las brisas.

- BALEARES: Cielos azules, aun con algún intervalo de nubes altas, brumas y nieblas matinales; las temperaturas se mantienen en la misma línea y el viento estará en calma o soplará flojo, con brisas costeras vespertinas.

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- CANARIAS: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna tormenta ocasional en las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto con calima ligera; las temperaturas subirán, de manera localmente notable en el caso de las máximas, con 34 ºC en zonas de interior y medianías que serán de hasta 38 ºC en Gran Canaria, mientras que las mínimas no bajarán de 26 ºC en las áreas con más calor; viento moderado del noreste y este en zonas bajas e interior y sur en altas cumbres.

- CANTABRIA: Poco nuboso, con algún intervalo a primera y última hora en la costa; las temperaturas mínimas prácticamente no cambian pero las máximas subirán, de manera notable en el interior y dejándose notar en zonas bajas de Liébana; viento flojo variable.

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- CASTILLA-LA MANCHA: Cielo azul y temperaturas con pocos cambios, a excepción de algún libero ascenso de las mínimas en los valles occidentales y de las máximas en el Sistema Ibérico; viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso o despejado, con termómetros sin muchos cambios aunque se espera algún ascenso de las máximas sobre todo en el extremo noreste de la comunidad autónoma; viento flojo variable.

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- CATALUÑA: Intervalos de nubes altas en general con algunas bajas en el litoral sur durante la mañana; sin grandes cambios en el termómetro salvo por un posible descenso ligero de las mínimas; viento flojo de dirección variable que, por la tarde, arreciará con intervalos de moderado.

- CIUDAD DE CEUTA: Intervalos de nubes bajas que pueden dejar alguna llovizna ocasional; termómetros con pocos cambios y viento moderado de componente este.

- CIUDAD DE MELILLA: Intervalos de nubes bajas y temperaturas sin cambios, con viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: Cielo despejado, con temperaturas sin cambios excepto por un ligero ascenso de las mínimas en el tercio sur de la comunidad autónoma; viento flojo variable.

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- COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos generalizados de nubes altas y, en el litoral, también bajas por la mañana; las temperaturas no cambiarán mucho, aunque las mínimas tienden a descender y las máximas sólo subirán en el interior de Valencia; viento flojo de dirección variable, con algún intervalo vespertino de moderado en la costa.

- EXTREMADURA: Poco nuboso, con temperaturas que no registrarán cambios, aunque las máximas serán altas para la época del año, y viento flojo variable.

- GALICIA: Brumas y nieblas matinales, con intervalos de nubes bajas en el litoral y en el centro de Lugo que al final del día se extenderán a la mitad occidental de la región; bajan las temperaturas máximas, de forma notable en el tercio oeste, aunque subirán bastante en Lugo, mientras que las mínimas registrarán cambios ligeros; viento flojo variable con intervalos de moderado en las costas de La Coruña y Lugo.

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- LA RIOJA: Despejado o poco nuboso, con las temperaturas en ascenso ligero y máximas altas para la época del año; el viento soplará flojo variable.

- NAVARRA: Intervalos de nubes altas con temperaturas en ascenso generalizado que dejarán subidas notables en las máximas de la Vertiente Cantábrica; el viento será flojo de componente sur aunque variará a componente norte al final de la tarde.

- PAÍS VASCO: Intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral y nubes altas durante el día, con termómetros en ascenso, localmente notable en la mitad norte y máximas relativamente elevadas en Vizcaya y el interior de Guipúzcoa; viento flojo variable.

- REGIÓN DE MURCIA: Intervalos de nubes bajas en la mitad oriental por la mañana con, incluso, posibilidad de alguna llovizna ocasional, pero en general el cielo estará bastante despejado; temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable, ocasionalmente moderado a mediodía. EFE