Francis Montesinos lanza una colección sobria y geométrica para el día a día

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València, 24 sep (EFE).- El diseñador Francis Montesinos ha lanzado una nueva colección cómoda y sobria en la que investiga prendas accesibles que pueden formar parte de la vida cotidiana con una paleta neutra en la que la geometría adquiere protagonismo.

"Afterwork SS/27", presentada este jueves a los medios de comunicación en un hotel de València, es una colección que nace del respeto a su legado creativo construido durante más de cincuenta años (1972-2027 precede al nombre de la colección) y que reinterpreta algunos de sus códigos desde otra mirada, la de las prendas accesibles.

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Lo hace recuperando la tipografía de una de sus colecciones presentada en Pasarela Cibeles (hoy Mercedes-Benz Fashion Week Madrid), en la que su caligrafía se convierte en un elemento gráfico, según han explicado fuentes del entorno del diseñador de moda valenciano.

Su regreso a la pasarela no responde a una mirada nostálgica, sino a una declaración de continuidad. "Después de más de cincuenta años, sigo creyendo en el poder de la creación, en la emoción de los tejidos, en la fuerza del color y en la capacidad de la moda para transformar todo aquello que toca y todo aquello que se impregna de ella", afirma Montesinos.

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El diseñador valenciano no renuncia a su pasión por la luz y el color y avanza que en futuras colecciones seguirá desarrollando esa parte de su identidad. Este momento es para "experimentar, investigar, e intentar hacer algo que nunca había hecho", declara.

Con las prendas presentadas este jueves quiere "celebrar la belleza, el cuerpo humano, la juventud entendida como actitud y la libertad de ser uno mismo", según sus palabras.

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En la colección se pueden ver, entre otras prendas, un vestido largo tipo camiseta estampado con logo blanco y negro en viscosa y lino, un bolso bandolera en rafia y polipiel; un vestido evasé en punto de lino y viscosa; una cazadora bomber de manga ancha; una camisa, pañuelo y chaqueta estampado con pantalones lisos de algodón. EFE