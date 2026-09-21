Espana agencias

La UCO apreció desvío de fondos para comisiones de la trama Lezo en Canal de Isabel II

Guardar

Madrid, 21 sep (EFE).- El capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso Lezo relacionado con el PP ha declarado en el juicio que apreciaron desvío de fondos para el cobro de comisiones por implicados en la trama durante su gestión en 2001 en la empresa pública Canal de Isabel II.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.

PUBLICIDAD

También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros que la Fiscalía relaciona con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El capitán de la UCO ha manifestado que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Ha añadido que sin embargo la operativa realizada finalmente por Canal de Isabel II "no fue la autorizada" por el Gobierno autonómico ya que realmente compró el cien por cien de la empresa panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

El testigo ha confirmado igualmente que de lo investigado se desprende que al menos cinco acusados recibieron en 2022 un total de algo más de nueve millones de euros fruto de esta operación.

Al respecto la Fiscalía señala que dicha cantidad fue cobrada por cinco acusados, que identifica como exejecutivos de AGBAR, y añade que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue el destino final.

El guardia civil ha añadido que "en el momento en el que Canal de Isabel II adquirió las acciones se produjo un repunte importante en el precio de las mismas, aproximadamente de tres a catorce euros cada una".

Y ha comentado que los investigadores relacionaron este hecho con la grabación de conversaciones intervenidas durante las pesquisas al principal investigado por la trama Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y el expresidente ejecutivo de INASSA Edmundo Rodríguez "en las que describían que se había pagado mucho más de los que se debía y que eso era un robo de 25 millones".

En la jornada del juicio del martes pasado el que era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2001, Manuel Cobo, denunció que esta causa de se debe a una "operación política" contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

"Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la UCO dicen 'menudo pelotazo el que dio Gallardón'", relató Manuel Cobo.

Añadió que además González encargó informes a un despacho de abogados para que la operación pareciera muy negativa.

Ignacio González, que fue detenido en 2017 y estuvo en prisión provisional unos seis meses, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas del caso Lezo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El magistrado encarga a la joyería Yanes un análisis de las piezas intervenidas en la oficina del expresidente después de que una primera tasación de Ansorena situara su valor en 1,3 millones de euros

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

Sanidad advierte de numerosos errores en la convocatoria de huelga en Ceuta y denuncia “bastardos intereses particulares” de la movilización

El Ingesa asegura que la convocatoria de huelga se dirigía al Servicio Aragonés de Salud y que no ha cumplido los plazos mínimos de preaviso

Sanidad advierte de numerosos errores en la convocatoria de huelga en Ceuta y denuncia “bastardos intereses particulares” de la movilización

Receta de pastel de puerros con solo tres ingredientes, una cena saludable, rápida y fácil que se prepara sin hojaldre

Si eres de los que busca recetas sencillas para disfrutar de una cena rica sin dedicar tiempo, esfuerzo ni dinero, puede que este sencillo pastel de verduras sea tu salvación

Receta de pastel de puerros con solo tres ingredientes, una cena saludable, rápida y fácil que se prepara sin hojaldre

Pollo al chilindrón, una receta aragonesa elaborada con ‘la trilogía perfecta’

Además de pimiento, cebolla y tomate, a esta receta tradicional se le añade jamón serrano, un ingrediente que le da un toque salado y profundo

Pollo al chilindrón, una receta aragonesa elaborada con ‘la trilogía perfecta’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

Mazón convierte la denuncia del PSOE ante el Supremo en un argumento a su favor: “Provocaron la resolución por unanimidad que me exonera de cualquier responsabilidad”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”